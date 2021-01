Kolkata: Une exposition sur la vie et les œuvres de l’acteur Soumitra Chatterjee a débuté au Festival international du film de Kolkata. L’exposition, qui a été ouverte au public le troisième jour du festival du film et se poursuivra jusqu’au 15 janvier, présente plusieurs photos de tournage, capturant des moments de la carrière d’acteur de Chatterjee de six décennies et une vidéo de collages de ses films et performances sur scène .

La fille de l’acteur Poulomi Basu a déclaré: «Les organisateurs ont organisé l’exposition en prenant soin des moindres détails. Je leur avais fourni les costumes utilisés par Baba sur scène. Je leur avais également remis des alambics que j’avais de lui. «Les organisateurs avaient également beaucoup de matériel dans leur collection. Je suis heureuse de la façon dont ils ont tout arrangé », a-t-elle déclaré. Le cinéaste Goutam Ghosh a déclaré: «Les Bengalis doivent encore se réconcilier avec la mort de Soumitra Chatterjee, l’une des plus grandes souffrances de la pandémie. Prenons cette exposition comme une célébration de la vie de Soumitra-da. «Nous avons tous des souvenirs de Soumitra-da. Il était avec nous jusqu’à très récemment », a déclaré Ghosh, qui a dirigé le lauréat Dada Saheb Phalke dans deux films.

L’exposition sur la carrière cinématographique de Chatterjee a été divisée en deux segments – l’un sur ses œuvres avec Satyajit Ray et l’autre sur ses films avec d’autres réalisateurs de premier plan. Un mur a également été mis en place, représentant ses films allant du culte «Apur Sansar» au récent «Mayurakshi».

.