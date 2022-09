Exposition sur les chauves-souris dans le centre de la nature du nord de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Vous les avez vus dans des rendus artistiques tels que Dracula, Batgirl et Nightscream. Et bientôt, les gens pourront voir des chauves-souris au Allan Brooks Nature Centre de Vernon.

Juste à temps pour la Semaine des chauves-souris, une exposition provinciale sur les chauves-souris arrive au centre de la nature pour la première fois, du 1er au 29 octobre. L’exposition, intitulée Bats: Out of the Darkness, présente les espèces de chauves-souris locales et explique pourquoi ces boules de poils volantes uniques méritent d’être protégées.

Bien que les chauves-souris soient stigmatisées pour leur apparence effrayante ou pour être porteuses de maladies, elles font partie intégrante du maintien des écosystèmes en bonne santé.

“Les chauves-souris ne sont pas les créatures sombres et effrayantes qu’elles sont censées être”, a déclaré Alexis Olynyk, l’interprète principal de la nature du centre. “Ces chasseurs nocturnes uniques ont un certain nombre de compétences et d’attributs qui sont très importants pour notre environnement naturel, comme le contrôle des insectes.”

Les chauves-souris ont également besoin d’aide car de nombreuses espèces ont connu un déclin rapide au cours des dernières décennies.

Huit des 15 espèces de chauves-souris de la Colombie-Britannique sont désignées en péril. Les mammifères ailés ne donnent naissance qu’à un seul petit par an et seulement environ la moitié de ces jeunes survivent à leur premier hiver. Le taux de reproduction lent des chauves-souris signifie qu’elles sont particulièrement vulnérables à la perte d’habitat et à d’autres sources de mortalité.

Des espèces, dont la chauve-souris blonde du sud de l’Okanagan, sont en voie de disparition. Leurs luttes incluent le développement urbain, l’empiètement, la perte d’habitat et le syndrome mortel du nez blanc.

“Cette maladie a tué plus de six millions de chauves-souris depuis 2006”, a déclaré Olynyk, notant qu’il s’agit d’un facteur qui s’ajoute aux préoccupations de la population.

Pour en savoir plus sur les chauves-souris et sur ce qui peut être fait pour les aider, visitez l’exposition Bats: Out of the Darkness au Allan Brooks Nature Center au cours du mois d’octobre. Le centre est ouvert au public du mardi au samedi, de 9 h à 15 h 30. L’admission se fait par un don suggéré de 5 $ par personne.

Pour célébrer la Bat Week (du 24 au 29 octobre), les gens peuvent également s’inscrire au cours de base sur les chauves-souris le 27 octobre à 18 h. Inscrivez-vous en ligne sur abnc.ca.

Brendan Shykora

AnimauxNatureVernon