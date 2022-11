Exposition sur la Seconde Guerre mondiale, début d’une exposition d’albums au Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa – Shaw Local

L’aile nord du Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa est couverte de coupures de journaux et d’artefacts illustrant la vie en temps de guerre.

C’est en partie grâce aux albums de Rena Monterastelli, dont le premier est exposé sur un grand mur.

Le premier album de Rena Monterastelli est exposé au Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa. (Michael Urbanec)

Les albums de Monterastelli relatant l’intégralité de la Seconde Guerre mondiale ont été donnés par Jim Ferrero et contiennent des reportages, des lettres, des photos, des cartes de Noël et toutes sortes d’informations liées à la guerre.

« Il y a des gens qui sont déployés et des gens portés disparus au combat », a déclaré la directrice du Musée, Mollie Perrot. « La vie entière des gens est ici. Parfois leur mort.

Perrot a déclaré que tout dans l’exposition a été collecté grâce à des dons, y compris des expositions présentant des uniformes portés pendant la guerre ainsi que des expositions honorant Terry Thompson, un Ottawan qui était également un maître d’échecs et Eagle Scout. Thompson partage une exposition avec Pete Thomson, un autre vétéran.

Dan Schott, un autre bénévole du musée, a montré un morceau de bande de Marston dans l’aile sud. La bande Marston est une pièce d’équipement en acier qui a des contremarches de chaque côté avec des trous au milieu comme un porte-bouteille. Ils sont interconnectés et pourraient être posés sur du sable afin de faire une piste.

“Ils ont en fait été utilisés en France après le jour J”, a déclaré Schott. “L’armée américaine les a laissés derrière eux et les Français les ont transformés en porte-bouteilles de vin.”

Schott a déclaré avoir reçu la visite d’anciens combattants qui ont de vifs souvenirs d’avoir vu la bande de Marston. L’un d’eux, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré qu’il n’aurait jamais pensé en revoir un. Un autre, un vétéran du Vietnam, a déclaré qu’il espérait ne plus jamais en revoir.

“Il m’a dit que son travail dans l’armée consistait à les abandonner”, a déclaré Schott à propos du vétéran du Vietnam.

La bande de Marston a été exposée à l’intérieur du Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa. (Michael Urbanec)

Cycle de conférences à venir au musée

Le Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa lance sa propre série de conférences à partir du 22 janvier, lorsque Perrot présentera sur les Magnificent Mansions of the Past, mettant en vedette les manoirs de North Bluff à Ottawa.

Ces conférences durent environ 90 minutes chacune et coûtent 5 $ chacune, ou 50 $ pour toute l’année de conférences. L’argent récolté grâce à ces conférences ira au fonds de construction du musée pour créer un nouvel ajout. Là, il est prévu d’abriter un camion de pompier de 1930 donné au musée.

L’histoire de la guerre civile est exposée à l’intérieur du Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa. (Michael Urbanec)

Le reste des conférences est le suivant : « Old Downtown Ottawa : Blocks, Buildings and More » par Dave Mumper le dimanche 26 février, « William Reddick : An In-Depth Look » par Lorraine McCallister le dimanche 26 mars, « WHL Wallace: Life & Times” de Dan Schott le dimanche 16 avril, “The 1892 Ottawa Street Fair: The Real Story” de Perrot le dimanche 21 mai, “Radium Dial Girls from a Personal Perspective” de Darlene Halm le dimanche, 18 juin, “Magnificent Mansions of the Past: East Side” de Perrot le dimanche 16 juillet, puis une magnifique conférence sur les manoirs de South Bluff le dimanche 20 août.

La série de conférences se terminera à l’automne 2023 avec Lorraine McCallister présentant “l’histoire de la fabrication du verre à Ottawa” le 17 septembre, “Charlie Ford : la dernière pendaison publique d’Ottawa” le dimanche 16 octobre, puis Dave Mumper présentera le “Histoire de la Garde nationale et du manège militaire d’Ottawa” le dimanche 19 novembre et la série se termine avec la présentation de Perrot sur les manoirs de l’avenue d’Ottawa en décembre 2023.

Une photographie est exposée du camion de pompiers qui a été donné au Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa. Il se trouve actuellement dans un entrepôt recouvert d’une pellicule plastique. (Michael Urbanec)

Le Musée du scoutisme et du patrimoine d’Ottawa, 1100, rue Canal, est entièrement géré par des bénévoles. Il est ouvert de 10h à 16h du jeudi au lundi. Appelez le 815-431-9353 pour plus d’informations.