Exposition rétrospective ‘LAMBÓN’ de Renell Medrano à la WSA

WeTransfer et Projets de rue aquatique présente une exposition rétrospective d’un photographe né dans le Bronx Renell Medrano. Mis en scène à WSA Jusqu’au 2 novembre 2024, l’exposition retrace le passé de Medrano pour faire place au nouveau, marquant sa première présentation dans sa ville natale depuis plus de cinq ans. Inspirée par ses racines dominicaines, l’artiste capture la renaissance et le retour dans une égale mesure, révélés à travers un langage intime basé sur l’objectif.

LAMBÓN examine un large éventail de projets éditoriaux et de collaborations montés aux côtés de projets personnels intimes filmés lors de voyages en Égypte, en Jamaïque et en République dominicaine. Son travail apporte une touche rafraîchissante au divertissement et à la mode, documentant Kendrick Lamar et Solange avec une tendre authenticité et un drame.

L’émission tire son titre d’un mot d’argot dominicain qui se traduit par « moocher » ou « sangsue ». En réfléchissant à un travail à la fois pionnier et fidèle à ses origines, la WSA écrit : «LAMBÓN parle d’une société qui profite sans cesse de la liberté créative qui lui a été accordée, Medrano trace une ligne dans le sable et demande aux téléspectateurs : serez-vous un leader ou un Lambon? »

Dans le feu d’une nouvelle ère, l’exposition se prépare au lancement d’ICE, le premier magazine de Medrano. Reprenant les thèmes de son film « PELUCA » de 2019, l’artiste envisage ce prochain projet comme un espace permettant aux femmes de se voir sous leur forme la plus vraie et d’explorer la beauté surréaliste de la vie quotidienne.

WSA

161, rue Water,

New York, New York 10038