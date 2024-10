Exposition potentielle à la rougeole dans la région de Hartland, aéroport de Fredericton

Le médecin hygiéniste en chef de la province met en garde contre une possible exposition à la rougeole dans un hôpital de l’ouest du Nouveau-Brunswick et sur deux vols à destination de Fredericton par une personne ayant voyagé à l’extérieur du pays.

L’avis, publié jeudi après-midi, prévient que des expositions possibles incluent le service des urgences de l’hôpital Upper River Valley le 18 octobre entre 19 h 30 et minuit. L’autre a eu lieu le 20 octobre entre 16h30 et 20h30.

N’importe qui Les personnes potentiellement exposées pendant ces périodes au service des urgences sont priées d’appeler le bureau de santé publique de Woodstock au 506-325-4773 pour parler avec une infirmière, même si elles ne présentent aucun symptôme.

L’exposition possible à partir d’un vol s’est produite le 17 octobre – Vol AC152 d’Air Canada de l’aéroport international Pearson de Toronto à l’aéroport international de Fredericton arrivé à 16 h 56. Toute personne présente aux arrivées de l’aéroport entre 16 h 30 et 19 h 30 est également avertis de surveiller eux-mêmes les symptômes.

«Toutes les personnes potentiellement exposées devraient vérifier leur dossier de vaccination ou contacter leur fournisseur de soins de santé si elles ne sont pas sûres de leur statut vaccinal», a déclaré le Dr Mark McKelvie, médecin-hygiéniste régional, dans l’avis. « Si vous présentez des symptômes, il est important de vous isoler et de contacter Télésoins 811 par téléphone. N’allez pas aux urgences, au cabinet du médecin ou à la clinique. Vous devez contacter Télésoins 811 afin que les mesures nécessaires puissent être mises en place pour empêcher la propagation à d’autres, car la rougeole peut se propager très facilement.

Les symptômes comprennent de la fièvre, de la toux, des yeux douloureux et/ou rouges, de minuscules taches blanches dans la bouche et un écoulement nasal. La Santé publique indique que d’ici trois à sept jours, une éruption cutanée tachetée de rouge apparaîtra, commençant au visage, puis s’étendant sur le corps, les bras et les jambes.

La rougeole se transmet par contact direct avec les sécrétions nasales ou pharyngées d’une personne contaminée. Elle peut également être transmise par voie aérienne et peut être plus grave chez les adultes et les nourrissons.

Le Nouveau-Brunswick avait déjà enregistré un cas confirmé de rougeole dans la région de Moncton en juillet.