Exposition possible à l’hépatite A au Philadelphia ShopRite, préviennent les responsables de la santé

Le ministère de la Santé publique de Philadelphie prévient que plusieurs personnes pourraient avoir récemment été exposées à l’hépatite A dans une épicerie.

Il a été confirmé qu’un employé d’un ShopRite, situé dans le nord-est de la ville, souffrait d’une « hépatite A aiguë » et travaillait derrière le comptoir des viandes entre le 4 et le 21 janvier alors qu’il était peut-être contagieux, ont indiqué des responsables.

“Le magasin est conscient de la situation et travaille en collaboration avec le ministère de la Santé”, a écrit l’agence dans un communiqué. déclaration.

Tout en qualifiant le risque d’infection de “très faible”, le ministère de la Santé affirme que le bœuf ou le porc acheté en magasin pendant cette période et congelé depuis “doit être jeté par mesure de précaution”. De plus, toute personne ayant manipulé ou mangé du bœuf ou du porc cru ou insuffisamment cuit acheté au comptoir des viandes du magasin entre le 4 et le 21 janvier devrait être vaccinée contre l’hépatite A « dès que possible », indique le ministère de la Santé.

“Les personnes qui ont déjà reçu deux doses de vaccin contre l’hépatite A OU qui ont déjà eu l’hépatite A n’ont pas besoin d’être vaccinées”, précise encore le ministère de la Santé.

Aucun détail sur le travailleur infecté n’est disponible, et on ne sait pas combien de personnes ont pu être exposées au virus de l’hépatite A en raison d’expositions secondaires possibles de personnes ayant ramené de la viande à la maison ou d’une potentielle contamination croisée au magasin, a déclaré un porte-parole du département de Philadelphie. de la santé publique, a déclaré à ABC News. On suppose que l’employé infecté n’était pas vacciné, a déclaré le porte-parole.

Jusqu’à présent, aucun autre rapport d’hépatite A n’a été signalé et aucun autre site ShopRite n’a été touché, selon le ministère de la Santé de Philadelphie.

Le ministère de la Santé de Philadelphie a commencé samedi à offrir des vaccins gratuits contre l’hépatite A à toute personne susceptible d’avoir été exposée, avec 61 personnes vaccinées lundi matin, a déclaré le porte-parole à ABC News.

L’hépatite A est une infection très contagieuse qui affecte le foie et est causée par le virus de l’hépatite A, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le virus se trouve dans les selles et le sang des personnes infectées et est propagé par contact étroit et personnel avec un patient infecté ou en mangeant des aliments et des boissons contaminés, même en quantités microscopiques, selon le CDC.

Le CDC affirme qu’une personne peut transmettre l’hépatite A sans présenter de symptômes et peut le faire jusqu’à deux semaines avant l’apparition des symptômes. Les symptômes comprennent un jaunissement de la peau ou des yeux, une perte d’appétit, des douleurs à l’estomac, des nausées, des vomissements, de la fièvre et de la diarrhée.

Il y a pas de traitements spécifiques pour l’hépatite A, les médecins recommandant généralement du repos, une nutrition adéquate et des liquides, selon le CDC.

La plupart des gens guérissent complètement, mais dans de rares cas, l’hépatite A peut entraîner une insuffisance hépatique et la mort, mais cela est plus fréquent chez les personnes souffrant de maladies sous-jacentes telles qu’une maladie hépatique chronique, selon le CDC.

Pour se protéger contre l’hépatite A, le CDC recommande de se faire vacciner contre l’hépatite A. Il en existe deux types : l’un administré en deux injections à six mois d’intervalle, et l’autre un vaccin combiné qui protège contre les hépatites A et B et administré en trois injections sur six mois.

Si une personne a été exposée au virus, les experts affirment qu’une seule injection du vaccin contre l’hépatite A administrée dans un délai de deux semaines peut empêcher le virus de s’installer.