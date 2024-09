Exposition possible à l’hépatite A au Dairy Queen de Courtenay

Dairy Queen sur Cliff Avenue à Courtenay. (PHOTO Google Street View)

Island Health met en garde contre une possible exposition à l’hépatite A pour les personnes qui ont récemment dîné au Courtenay Dairy Queen.

Bien que le risque de transmission au public soit faible, la santé publique d’Island Health recommande que les personnes qui ont mangé au restaurant entre 17 h et 21 h les 10, 12, 13 ou 14 septembre reçoivent une dose gratuite de vaccin contre l’hépatite A dans les 14 jours suivant leur dernière visite au restaurant.

Island Health affirme que pour une meilleure protection, le vaccin doit être reçu le plus tôt possible.

Le vaccin est disponible au Comox Valley Health Unit (961 England Avenue, Courtenay) et aucun rendez-vous n’est nécessaire :

Les personnes qui se trouvent à l’extérieur de la vallée de Comox doivent contacter leur unité de santé publique locale.

L’hépatite A est un virus qui affecte le foie et, dans certains cas rares, peut provoquer une maladie grave.

Le virus peut être transmis à d’autres personnes lors de la préparation des aliments ou par tout autre contact main-bouche.

Trouvez plus d’informations sur les symptômes, les causes, les tests, les traitements et la prévention de l’hépatite A sur Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.