Exposition possible à la varicelle (varicelle) dans les salles d’urgence de Shellbrook et de Prince Albert

La Saskatchewan Health Authority (SHA) alerte le public sur un risque d’exposition à la varicelle (varicelle) dans les salles d’urgence de l’hôpital Shellbrook et de l’hôpital Prince Albert Victoria. Toute personne présente à l’un des moments et lieux indiqués ci-dessous doit vérifier son statut vaccinal et surveiller les symptômes de la varicelle (varicelle) :

Hôpital Shellbrook – Urgence

10 octobre 2024, de 13h30 à 18h30

Hôpital Prince Albert Victoria – Urgence

10 octobre 2024, de 19h à 00h

11 octobre 2024, de 00h à 12h30

Si vous n’êtes pas sûr de votre statut vaccinal contre la varicelle, veuillez vérifier votre dossier médical sur MonDossierSantéSask. Si nécessaire, appelez votre bureau de santé publique local pour vous renseigner sur votre statut vaccinal. La varicelle est une maladie évitable par la vaccination. Les vaccins sont gratuits et généralement administrés aux nourrissons à 12 mois et 18 mois, dans le cadre du vaccin rougeole-oreillons-rubéole-varicelle (RORV). Si vous n’êtes pas vacciné, veuillez contacter votre bureau de santé publique local ou votre fournisseur de soins de santé primaires pour discuter de la vaccination ou d’autres mesures de protection.

Les symptômes comprennent une fièvre suivie d’une éruption cutanée (généralement des démangeaisons) apparaissant sur le corps 10 à 21 jours après l’exposition. Si des symptômes apparaissent, isolez-vous et contactez HealthLine 811 ou votre professionnel de soins primaires au sujet d’une exposition potentielle. Les symptômes sont moins fréquents chez les personnes entièrement vaccinées, mais une maladie bénigne peut parfois survenir.

La varicelle (varicelle) est très contagieuse et se propage facilement d’une personne à l’autre par voie aérienne en éternuant et en toussant ou par contact direct avec le liquide contenu dans les ampoules. La varicelle est généralement bénigne, mais peut être grave chez les prématurés nés de mères non vaccinées, les personnes enceintes qui n’ont pas été vaccinées avant de devenir enceintes, d’autres personnes non vaccinées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Le virus responsable de la varicelle peut se réactiver et provoquer un zona plus tard dans la vie. Accédez aux informations sur la vaccination contre la varicelle et les calendriers de vaccination sur le site Web du gouvernement de la Saskatchewan.