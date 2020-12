Dans le but de pénétrer la scène artistique, Hunter Biden aurait prévu d’organiser sa première exposition d’art à la chic Georges Berges Gallery de Manhattan l’année prochaine.

Malgré l’enquête du ministère de la Justice qui a duré plusieurs années sur les relations commerciales du jeune Biden avec la Chine ainsi que son travail douteux avec la société énergétique ukrainienne Burisma, le jeune homme de 50 ans a apparemment décidé qu’un autre changement de carrière créatif était ce dont il avait besoin.

Avocat de profession, qui a également travaillé comme lobbyiste, capital-risqueur et investisseur, le fils du président élu Joe Biden, Hunter, a récemment déclaré que l’art « l’a gardé sain d’esprit » pendant ses moments difficiles aux prises avec la dépendance au crack.

Hunter a déclaré dans une récente interview que la peinture « Met [his] énergie vers quelque chose de positif … et garde [him] loin des gens et des endroits où [he] ne devrait pas l’être.

«La seule chose qui me reste, c’est mon art. C’est la seule chose qu’ils ne peuvent pas me retirer ou confondre avec quoi que ce soit d’autre.

Biden recherche une représentation en tant qu’artiste depuis la fin de 2019 et aurait signé un accord avec la galerie Georges Bergès à SoHo.

Son exposition présentera ses œuvres abstraites à l’encre soufflée sur papier japonais Yupo qui ressemblent à « Des fleurs psychédéliques et des motifs éthérés qui ressemblent à la nature vue au microscope, se penchant vers le surréel. »

Le critique du New York Magazine, Jerry Saltz, a décrit le travail de Hunter Biden comme « Illustration générique du formalisme post-zombie », quoi que cela signifie.

Il a également appelé Biden un « grand bébé, » dans sa critique cinglante.

Les rapports interviennent au milieu de rumeurs selon lesquelles le président américain sortant, Donald Trump, envisage de mettre en place un avocat spécial pour enquêter sur les irrégularités fiscales de Biden, malgré les efforts en cours de l’establishment démocrate pour étouffer l’histoire.

Un rapport du New York Post faisant état d’un ordinateur portable mis au rebut appartenant prétendument au jeune Biden, qui contenait une pléthore d’informations sensibles et potentiellement incriminantes sur ses relations commerciales en Chine, a été fortement censuré sur les réseaux sociaux.

La campagne de Biden a rejeté les informations comme étant de la «désinformation russe» (surprise, surprise) tandis que les médias grand public ont ignoré l’histoire pendant des semaines, avant de finalement céder après que le DOJ ait largué la bombe, mais seulement après le décompte des bulletins de vote.

