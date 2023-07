Exposition culinaire Smithsonian à venir au centre d’histoire du comté de DeKalb en 2024 – Shaw Local

SYCOMORE – Le centre d’histoire du comté de DeKalb a été sélectionné pour créer une exposition examinant l’influence de la tradition, de la classe, de la culture, de l’ethnicité et du paysage sur la nourriture dans le cadre d’un projet du Smithsonian.

Le centre d’histoire, 1730 N. Main St., Sycamore, ouvrira l’exposition au printemps 2024, selon un communiqué de presse.

Les participants peuvent apprendre comment les expériences des autochtones et des immigrants, la disponibilité des ingrédients et la technologie de préparation des aliments ont façonné les menus, les recettes, les cérémonies et l’étiquette. L’exposition présente des images historiques locales, des clips vidéo, des histoires orales, des œuvres d’art et des artefacts. Les participants découvriront également le développement des expositions du programme Smithsonian Museum on Main Street.

Le centre d’histoire s’associera à plus de 15 groupes communautaires, dont des bibliothèques, des sociétés historiques, les jardins communautaires du comté de DeKalb et Hy-Vee.

L’exposition accepte des recettes et des histoires. Pour partager une recette, une histoire ou faire du bénévolat, appelez le 815-895-5762 ou envoyez un courriel à [email protected].

Le MoMS, un programme de service d’exposition itinérante de la Smithsonian Institution, travaille avec les conseils des sciences humaines des États pour partager les ressources culturelles et créer de petites expositions communautaires rurales. SITES relie les Américains à leur patrimoine culturel à travers des expositions d’art, de science et d’histoire.

Pour information, visitez museumonmainstreet.org ou sites.si.edu.