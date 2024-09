© Francisco Ascensão

Description textuelle fournie par les architectes. Dans une pièce trop formaliste, deux surfaces informelles : un mur et une table. Côte à côte, en relation et en provocation, l’art de Cesariny et de ses amis.

Collage

La structure est légère mais infinie, quelle que soit son économie de moyens.