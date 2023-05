Exposition canine de Westminster 2023 : gagnants de groupe, meilleurs moments

L’exposition canine du Westminster Kennel Club 2023 bat son plein!

Organisé par le Westminster Kennel Club, le spectacle bien-aimé rassemble des milliers de chiens distingués, qui sont séparés en sept catégories pour le jugement, en compétition pour le titre très convoité de Best in Show.

La compétition de mardi s’est tournée vers le jugement des groupes Sporting, Working et Terrier, le meilleur chien de chaque groupe respectif étant sélectionné pour avancer et compléter le peloton pour le jugement Best in Show de la soirée. La compétition de lundi s’est concentrée sur les groupes Hound, Toy, Non-Sporting et Herding, les quatre premiers finalistes étant alors sélectionnés.

Il y avait 2 500 chiens de 210 races différentes originaires de 49 États et 13 pays en compétition cette année.

Westminster, également connu sous le nom de « America’s Dog Show », est le deuxième plus long événement sportif de l’histoire américaine derrière le Kentucky Derby, et l’événement de cette année, qui revient pour la 147e fois, s’étend sur quatre jours.

Tout se passe dans le Queens, New York, au USTA Billie Jean King National Tennis Center, qui accueille l’événement pour la première fois, et Jenny Taft et Jamie Little de FOX Sports sont sur place pour vous emmener dans les coulisses de toute l’action.

Tout se passe dans le Queens, New York, au USTA Billie Jean King National Tennis Center, qui accueille l'événement pour la première fois, et Jenny Taft et Jamie Little de FOX Sports sont sur place pour vous emmener dans les coulisses de toute l'action.

Voici les meilleurs moments !

Groupe Sportif (Gagnant : Setter Anglais)

Les chiens de sport, qui sont naturellement actifs et alertes et font des compagnons bien équilibrés, étaient en hausse le premier mardi. Il existe quatre types de base – les épagneuls, les pointeurs, les retrievers et les setters, tous connus pour leurs instincts supérieurs.

La compétition était féroce, mais c’est Cider le Setter anglais qui a remporté la première victoire de groupe mardi, battant 34 autres races pour la plus haute distinction. Le groupe Sporting était à égalité avec le groupe Hound pour avoir le plus grand champ cette année.

L’Irish Water Spaniel était le deuxième de ce groupe, suivi du Pointer en troisième et du Brittany en quatrième.

Le Westminster Kennel Club a accueilli le Bracco Italiano – une ancienne race d’arrêt originaire du nord de l’Italie qui a récemment été reconnue par l’AKC, ce qui la rend éligible pour concourir à Westminster – au salon de cette année. L’histoire est entrée mardi lorsque le vainqueur du meilleur de la race est apparu sur le tapis vert de la compétition Sporting Group.

Groupe de Travail (Gagnant : Schnauzer Géant)

Les chiens de travail, qui apprennent rapidement et ont été élevés à l’origine pour aider les humains, ont été le deuxième groupe à montrer.

Après une autre manche de compétition acharnée composée de 31 races, Monty le Schnauzer Géant a remporté le deuxième titre de groupe de la soirée. Cela s’est avéré être une famille, puisque le père de Monty a remporté la réserve Best in Show (ou finaliste) en 2018.

Les Grandes Pyrénées ont terminé deuxièmes, suivis du Rottweiler en troisième et du Doberman Pinscher en quatrième.

Groupe Terrier (Gagnant : American Staffordshire Terrier)

Les terriers ont été les derniers à apparaître mardi, et ces chiens fougueux et énergiques n’ont certainement pas déçu ! Après une ronde de compétition incroyablement difficile, l’histoire a été écrite lorsque Trouble, l’American Staffordshire Terrier, a remporté la victoire du groupe.

Hound Group (Vainqueur : Petit Basset Griffon Vendéen)

Les chiens, qui partagent le trait ancestral commun d’être utilisés pour la chasse, étaient les premiers à Westminster. La compétition était rude, mais c’est Buddy Holly le Petit Basset Griffon Vendéen, ou PBGV, qui a remporté la première victoire de groupe de la soirée.

L’Afghan Hound était le deuxième de ce groupe, suivi du Barzoï en troisième et du Foxhound anglais en quatrième.

Toy Group (Gagnant : Pékinois)

Les chiens jouets, qui sont affectueux, sociables et adaptables à un large éventail de modes de vie, étaient les suivants à Westminster.

Au terme d’une nouvelle manche de compétition acharnée, Rummie le Pékinois a remporté le deuxième titre de groupe de la soirée. Ce fut une autre énorme victoire pour la race de jouet indubitable, car un compatriote pékinois nommé Wasabi a remporté le prix Best in Show en 2021.

Le Shih Tzu était le deuxième de ce groupe, suivi du Toy Spaniel anglais en troisième et du Chin japonais en quatrième.

Groupe Non Sportif (Gagnant : Bouledogue Français)

Les chiens non sportifs, un groupe diversifié de races avec des tailles, des manteaux, des personnalités et une apparence générale variables, étaient troisièmes à montrer lundi.

Le favori des fans, Winston le bouledogue français, le Reserve Best in Show à Westminster en 2022, a encore une fois balayé le groupe cette année.

Le Caniche Standard est arrivé en deuxième place, suivi du Bulldog et du Bichon Frisé en troisième et quatrième, respectivement.

Groupe d’élevage (Gagnant : Berger Australien)

Les chiens de berger – qui sont incroyablement intelligents et partagent une capacité instinctive à contrôler les mouvements d’autres animaux, car ils ont été développés pour rassembler, garder et protéger le bétail – ont été jugés pour la dernière fois lundi.

Ribbon le berger australien est arrivé en tête, battant 32 autres races pour le plus grand honneur. Le Bouviers des Flandres était le deuxième de ce groupe, suivi du Shetland Sheepdog en troisième et du Berger Allemand en quatrième.

