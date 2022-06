Exposition canine 101 : Quoi de neuf au Westminster Kennel Club

TARRYTOWN, NY (AP) – Des milliers de chiens ont commencé à concourir lundi pour le prix du meilleur spectacle lors de l’illustre Westminster Kennel Club Dog Show. Pour le spectateur occasionnel, l’exposition annuelle de dresseurs habillés menant des chiens bien élevés autour d’un ring peut sembler une promenade quelque peu guindée dans le parc, mais il y a plus que cela pour choisir un champion. Voici donc quelques informations sur le spectacle :

COMBIEN DE CHIENS CONCURRENT ?

Plus de 3 000 chiens, aussi petits que des chihuahuas et aussi massifs que des mastiffs, se sont inscrits pour se disputer le meilleur de l’exposition. Les concurrents représentent 209 races et variétés (une variété est un sous-ensemble d’une race; pensez caniche toy vs caniche standard).

Penny Allen et Bryson Allen ont chacun montré un mudi, une race de berger hongrois apparaissant pour la première fois cette année. Le duo de Hico, au Texas, est mère et fils, et il n’a que 11 ans, mais « quand nous montons sur le ring, c’est sans gants – laissez le meilleur mudi gagner », a déclaré Penny Allen.

Une autre race nouvellement ajoutée, le jouet russe, concourt mardi. Séparément, environ 350 chiens ont concouru en agility et en obéissance.

COMMENT ÇA MARCHE?

Premièrement, les chiens affrontent d’autres chiens de leur race – parfois des dizaines d’autres, parfois beaucoup moins. Buzz le buhund norvégien a battu un seul adversaire, sa demi-sœur, pour remporter leur race lundi tandis que 43 ridgebacks rhodésiens se sont affrontés à un anneau près.

L’éleveuse, propriétaire et manieuse de Buzz, Amie McLaughlin de Kent, Washington, était un peu triste de ne pas voir plus de petits bergers affectueux qu’elle considère comme « le joyau caché du monde canin ». Mais Buzz ne se reposera pas sur ses lauriers — « nous avons beaucoup de nouveaux venus », dit-elle.

Le gagnant de chaque race passe à une demi-finale, où il est jugé contre d’autres membres de son «groupe», tels que des chiens de chasse, des chiens de berger ou des terriers. Lors de la ronde finale, les vainqueurs de groupe s’affrontent pour le meilleur de l’émission, qui sera décerné mercredi soir.

QUE RECHERCHENT LES JUGES ?

Les juges sont chargés de déterminer quel chien correspond le mieux à l’idéal, ou « standard », pour sa race.

« Vous voyez un Afghan et un beagle – ils ne disent pas lequel est le meilleur. Ils disent lequel ressemble le plus au standard écrit de sa race », a déclaré la porte-parole de Westminster, Gail Miller Bisher. « C’est ce que le chien transmettra aux principales caractéristiques de cette race. »

Le standard est dérivé de la fonction originale de la race et peut parler de tout, des dents à la queue en passant par le tempérament. Par exemple, un chien qui a été développé pour chasser en terrain accidenté peut être tenu d’avoir des coussinets de pattes épais, ou un chien de berger d’avoir des proportions qui permettent des virages rapides et serrés.

Ainsi, le maître-chien d’un barzoï, par exemple, doit montrer que le chien peut « bouger comme s’il pouvait attraper un loup », a déclaré le maître-chien Ron Williams de Wantage, New Jersey. Quelqu’un qui montre un pinscher miniature veut mettre en valeur la démarche de hackney à pas élevés qui est une caractéristique de la race. Un saluki sera examiné pour certains angles dans ses jambes et ses pieds qui sous-tendent la vitesse de course et l’athlétisme de ces chasseurs du désert longilignes et élégants.

Si élégante que la propriétaire Jennifer Rimerman, qui était à Westminster lundi avec son saluki Haney, a entendu des propriétaires potentiels jaillir comme « ils draperaient mes meubles si beaux ».

En effet, ils le feraient, mais le chien d’exposition de Rimerman peut aussi attraper un oiseau en plein vol.

« La forme d’un saluki doit vraiment suivre sa fonction, et sa fonction n’était pas d’être jolie sur un canapé », a déclaré Rimerman, de Cape May, New Jersey.

QUE FAUT-IL POUR SE PRÉPARER ?

Les concurrents canins de Westminster sont bien entraînés pour gérer les manipulations sur le ring. Mais se préparer peut encore prendre des heures. Ou plus longtemps.

Les chiens de berger bergamasques Coco et Sapphire ont pris leur bain deux jours avant leur tour sur le ring lundi – c’est parce que leurs manteaux denses et floqués mettent environ un jour à sécher. « C’est comme un chandail de laine mouillé qui est très épais », a expliqué l’éleveur Yvonne Bunevich de Quaker Hill, Connecticut. « Ce n’est pas un chien à laver et à emporter. »

Y A-T-IL DES CHIENS DE RACE MIXTE À WESTMINSTER ?

Oui. Ils peuvent concourir en agilité et en obéissance, mais seuls les pur-sang sont éligibles pour le meilleur de l’exposition.

QU’EN EST-IL DE L’ACCENT SUR LES RANGS ?

People for the Ethical Treatment of Animals organise régulièrement des manifestations devant le salon de Westminster pour dénoncer ce que le groupe de défense des droits des animaux considère comme un concours irresponsable de race pure. Le club canin affirme que le spectacle met en évidence la préservation du large éventail de races de chiens.

QU’EST-CE QUE LE MEILLEUR GAGNANT DE L’EXPOSITION OBTENU ?

Le droit de se vanter et un trophée. Il n’y a pas de prix en argent.

ALORS À QUOI SERT-IL ?

« Présenter les chiens – laisser les gens voir un bon chien », déclare Vickie Venzen de Jarretsville, Maryland, qui s’est occupée de Coco lundi tandis que sa fille Tia Williams écuyait Sapphire.

De nombreux participants apprécient également le sens de la communauté qui accompagne le fait de passer week-end après week-end à des expositions ensemble, de partager des conseils, d’espace de toilettage et leur amour des chiens.

« Vous développez ce rapport parce que nous ressemblons davantage à une famille », a déclaré lundi Robin Greenslade de Hudson, New Hampshire, alors qu’elle aidait à s’occuper de son pinscher nain, Adele, et d’une demi-douzaine d’autres chiens sous la garde de Kim Calvacca.

« C’est vraiment un style de vie », a déclaré Greenslade. « Et c’est un travail d’amour. »

Jennifer Peltz, l’Associated Press