Exposition au bruit des avions liée à l’obésité : étude

L’exposition régulière au bruit fort des avions pourrait être liée à l’obésité, selon une nouvelle étude.

Les infirmières vivant à proximité des aéroports du pays et qui subissaient un bruit d’avion de 45 décibels ou plus étaient 5 % plus susceptibles d’être obèses, ont écrit des chercheurs de l’Université de Boston et de l’Université d’État de l’Oregon dans une récente étude. Document international sur l’environnement.

Le risque d’obésité augmentait avec le bruit : à 55 décibels ou plus, les personnes avaient 11 % plus de chances d’avoir un indice de masse corporelle obèse.







« Des recherches antérieures ont montré que le bruit des avions peut augmenter les réactions au stress et perturber le sommeil, mais les preuves d’un lien avec l’indice de masse corporelle sont mitigées. » a déclaré le Dr Matthew Bozigarprofesseur adjoint d’épidémiologie à l’OSU et auteur principal de l’étude.

« Nous avons été surpris de constater un lien assez solide entre le bruit des avions et un indice de masse corporelle plus élevé chez les femmes aux États-Unis. »

Les auteurs de l’étude ont analysé les réponses de près de 75 000 infirmières à des enquêtes semestrielles détaillant leur IMC et se sont concentrées sur celles qui vivaient à proximité de 90 grands aéroports du pays.

Ils ont examiné les niveaux moyens de bruit des avions capturés sur une période de 24 heures tous les cinq ans, de 1995 à 2010.