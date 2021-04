Une équipe de chercheurs aux États-Unis a découvert que l’exposition à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 seule était suffisante pour induire des symptômes semblables à Covid-19, y compris une inflammation sévère des poumons. Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, est couvert de minuscules protéines de pointe. Ces protéines se lient aux récepteurs de nos cellules, amorçant un processus qui permet au virus de libérer son matériel génétique dans une cellule saine. Les chercheurs de l’Université Old Dominion, en Virginie, aux États-Unis, ont développé une souris génétiquement modifiée et lui ont injecté un segment de la protéine de pointe et ont analysé leur réponse 72 heures plus tard. Un autre groupe de souris n’a reçu qu’une solution saline pour servir de témoin.

Les souris génétiquement modifiées présentaient des symptômes de type Covid-19 qui comprenaient une inflammation sévère, un afflux de globules blancs dans leurs poumons et des preuves d’une tempête de cytokines – une réponse immunitaire dans laquelle le corps commence à attaquer ses propres cellules et tissus plutôt que juste combattre le virus. Cependant, les souris qui n’ont reçu qu’une solution saline sont restées normales, ont montré les résultats.

«Nos résultats montrent que la protéine de pointe du SRAS-CoV2 provoque des lésions pulmonaires même sans la présence d’un virus intact», a déclaré Pavel Solopov, professeur adjoint à l’université.

« Ce mécanisme jusqu’alors inconnu pourrait provoquer des symptômes avant qu’une réplication virale substantielle ne se produise », a déclaré Solopov.

Les résultats seront présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics lors de la réunion virtuelle de biologie expérimentale 2021, qui se tiendra du 27 au 30 avril.

