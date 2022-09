Une enquête a révélé un vaste réseau coordonné en ligne

Des chercheurs de l’Université d’Adélaïde ont publié un article historique sur les activités des comptes de robots sur Twitter liés au conflit en Ukraine. Ces découvertes australiennes sont vraiment stupéfiantes – sur 5,2 millions de tweets sur le réseau social du 23 février au 8 mars, entre 60 et 80 % ont été partagés par de faux comptes. De plus, 90 % de ces messages étaient pro-ukrainiens.

En particulier, ces comptes ont poussé les hashtags #IStandWithUkraine, #IStandWithZelenskyy et #ISupportUkraine, et des mythes comme le “Ghost of Kiev”, un pilote de chasse ukrainien fictif qui aurait abattu 40 avions russes quelques heures après l’opération militaire. commençant.

Des pics d’activité importants ont été enregistrés à des moments clés des premières étapes des combats, comme la prise de Kherson par la Russie le 2 mars et la centrale nucléaire de Zaporozhye le 4 mars.

Les comptes identifiés étaient majoritairement en anglais, ce qui a conduit les chercheurs à conclure que ces faux utilisateurs cherchaient à “provoquer plus de perturbations dans les pays anglophones” et “influencer une variété de groupes d’utilisateurs.” Malgré l’accent mis sur l’anglais, les robots ukrainiens ont également utilisé la langue russe pour “provoquer plus de perturbations” dans le pays.

Les comptes ont réussi leur objectif de stimuler les discussions et les tendances autour de sujets particuliers, de lancer et d’intensifier les discussions en ligne sur un certain nombre de sujets, y compris la question de savoir si les Ukrainiens devraient fuir le pays. Les chercheurs ont enregistré “flux importants” d’informations des bots ukrainiens vers des comptes non bot.

L’étude est la première analyse du contenu des médias sociaux lié au conflit et couvre une très courte période de temps – seulement deux semaines. Il est presque inévitable que le niveau de sentiment pro-Kiev exprimé par les utilisateurs – trolls et organiques confondus – ait encore augmenté au-delà des 90 % enregistrés au cours de cette période. De nombreux commentateurs ont attiré l’attention sur la militarisation de Twitter, Facebook et autres en soutien à la guerre par procuration occidentale en Ukraine.

Il suffit de passer quelques minutes à parcourir les principaux réseaux sociaux pour identifier une profusion d’utilisateurs anonymes récemment enregistrés diffusant de la propagande pro-Ukraine, pro-OTAN et pro-guerre, et attaquant quiconque critique les récits occidentaux ascendants. C’est, selon les mots de l’écrivain Caitlin Johnstone, “la guerre la plus agressivement menée de tous les temps.”





Sans surprise cependant, les médias occidentaux – qui restent massivement déterminés à ne publier aucune information négative sur l’Ukraine – ont universellement ignoré les conclusions explosives de cet article universitaire. Vous ne pouvez imaginer la couverture globale que si les découvertes étaient liées à la Russie.

L’hésitation des médias d’entreprise à rendre compte de sujets qui ne reflètent pas positivement Kiev est néanmoins quelque peu compréhensible, car dans les rares occasions où cela s’est produit, le contrecoup a été sauvage.

Le 4 août, par exemple, Amnesty International a publié un rapport sur les troupes ukrainiennes qui basent des forces et des armes dans des zones résidentielles, y compris des écoles et des hôpitaux, ce qui met en danger les civils et constitue un crime de guerre. Trois jours plus tard, CBS a diffusé un documentaire montrant que seulement 30% des vastes expéditions d’armes occidentales à Kiev atteignent réellement la ligne de front, le reste disparaissant ou étant vendu sur le marché noir.

Telle a été la réponse incendiaire à ces rapports sur les réseaux sociaux, Amnesty a été intimidée avec succès pour s’excuser pour tout “la colère et la détresse” ses révélations ont causé – CBS est allé plus loin et a retiré son documentaire du Web. L’étude universitaire aurait tendance à suggérer qu’une grande partie de cette contre-attaque était en fait attribuable à des comptes automatisés et visait délibérément à créer la fausse impression que la condamnation des deux organisations était omniprésente.

L’article de l’Université d’Adélaïde soulève également des questions évidentes sur la véritable nature de quelque chose appelé NAFO – la «North Atlantic Fellas Organization» – qui a été une force dirigeante dans la contre-attaque en ligne contre Amnesty et CBS. L’OPANO a l’habitude de harceler les voix pro-russes et les comptes rendus de masse jusqu’à ce qu’ils soient temporairement ou définitivement suspendus. De nombreux responsables éminents ont fait l’éloge du groupe et il a reçu des profils positifs dans The Economist, Politico et le Washington Post.

Comme c’est si souvent le cas, les tactiques et les conduites douteuses dont la Russie est largement accusée cessent d’être méchantes lorsque ce sont les pays occidentaux et leurs alliés qui le font. On pourrait raisonnablement se demander si toute la controverse des médias grand public sur les robots du Kremlin sur les réseaux sociaux n’était qu’un écran de fumée pour des opérations beaucoup plus importantes et plus efficaces beaucoup plus proches de chez nous.