Hong Kong/Washington

CNN

—



L’administration Biden réduit les types de semi-conducteurs que les entreprises américaines pourront vendre à la Chine, invoquant le désir de combler les lacunes du système. réglementations existantes annoncé l’année dernière.

Mardi, le département américain du Commerce a dévoilé de nouvelles règles qui renforcent encore un vaste ensemble de contrôles à l’exportation introduits pour la première fois en octobre 2022.

Les règles mises à jour “augmenteront l’efficacité de nos contrôles et bloqueront davantage les voies permettant d’échapper à nos restrictions”, a déclaré la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, dans un communiqué. une déclaration. “Nous continuerons à œuvrer pour protéger notre sécurité nationale en restreignant l’accès aux technologies critiques, en appliquant nos règles avec vigilance, tout en minimisant tout impact involontaire sur les flux commerciaux.”

Des puces d’intelligence artificielle avancées, telles que H800 et A800 de Nvidia produits, seront concernés, selon un dépôt réglementaire de la société américaine.

Les réglementations étendent également les restrictions aux exportations au-delà de la Chine continentale et de Macao à 21 autres pays avec lesquels les États-Unis maintiennent un embargo sur les armes, dont l’Iran et la Russie.

Les mesures, qui ont touché les actions des principaux fabricants de puces américains, devraient entrer en vigueur dans 30 jours.

Les règles initiales visaient à entraver la capacité de la Chine à se procurer des puces informatiques avancées et à fabriquer des systèmes d’armes avancés. Depuis lors, les hauts responsables de l’administration ont laissé entendre qu’ils devaient être ajustés en raison de l’évolution technologique.

Raimondo, qui visité la Chine en août, a déclaré que l’administration était « concentrée sur le laser » pour ralentir l’avancée de l’armée chinoise. Elle a souligné que Washington avait choisi de ne pas aller plus loin dans la restriction des puces destinées à d’autres applications.

Les puces utilisées dans les téléphones, les jeux vidéo et les véhicules électriques ont été délibérément exclues des nouvelles règles, selon de hauts responsables de l’administration.

Mais il est peu probable que ces assurances apaisent Pékin, qui a juré « gagner la bataille » dans les technologies de base afin de renforcer la position du pays en tant que superpuissance technologique.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué lundi les nouvelles règles de l’administration Biden, avant qu’elles ne soient officiellement dévoilées.

“Les États-Unis doivent cesser de politiser et de transformer en armes les questions commerciales et technologiques et cesser de déstabiliser les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales”, a déclaré le porte-parole Mao Ning lors d’un point de presse. “Nous suivrons de près l’évolution de la situation et défendrons fermement nos droits et intérêts.”

Dans le cadre du dialogue permanent établi par Raimondo et d’autres responsables américains avec leurs homologues chinois, Pékin a été informé des mises à jour imminentes, selon un haut responsable de l’administration.

“Nous avons fait savoir aux Chinois, pour plus de clarté, que ces règles allaient arriver, mais il n’y a eu aucune négociation avec eux”, a déclaré le responsable aux journalistes.

La rivalité technologique entre les deux plus grandes économies mondiales s’est intensifiée. Ces derniers mois, les États-Unis ont enrôlé leurs alliés dans L’Europe  et Asie en restreignant les ventes d’équipements avancés de fabrication de puces à la Chine.

En juillet, Pékin riposter en imposant ses propres restrictions aux exportations de germanium et de gallium, deux éléments essentiels à la fabrication de semi-conducteurs.

Les actions des fabricants de puces américains ont chuté mardi suite à l’annonce de nouveaux contrôles à l’exportation.

de Nvidia (NVDA) le titre a clôturé en baisse de 4,7%, tandis qu’Intel (INTC) a glissé de 1,4%. DMLA (DMLA) les actions ont terminé en baisse de 1,2%.

Dans son dossier, Nvidia a déclaré que les règles imposaient de nouvelles exigences en matière de licences pour les exportations vers la Chine et d’autres marchés tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Vietnam.

La société a déclaré qu’elle Puce A800qui aurait été créé pour les clients chinois afin de contourner les restrictions de l’année dernière, ferait partie des composants concernés.

Marlena Sloss/Bloomberg/Getty Images Une superpuce CPU Nvidia Grace, à gauche, et un module Grace-Grace disposés au siège de la société à Santa Clara, Californie, États-Unis, le lundi 5 juin 2023. Nvidia Corp., soudainement au cœur de la technologie la plus importante au monde, possède 80 % du marché pour un type particulier de puce appelé accélérateur de centre de données, et le temps d’attente actuel pour l’un de ses processeurs d’IA est de huit mois. Photographe : Marlena Sloss/Bloomberg Nvidia affirme que les restrictions américaines sur les ventes de puces IA à la Chine entraîneraient une « perte permanente d’opportunités »

Cependant, “étant donné la forte demande pour nos produits dans le monde entier, nous ne prévoyons pas que les restrictions supplémentaires auront un impact significatif à court terme sur nos résultats financiers”, a déclaré Nvidia.

L’ensemble de l’industrie américaine de fabrication de puces examine également l’impact des nouvelles règles.

La Semiconductor Industry Association a déclaré dans une déclaration Mardi, bien qu’il ait reconnu la nécessité de protéger la sécurité nationale, « des contrôles unilatéraux trop larges risquent de nuire à l’écosystème américain des semi-conducteurs sans faire progresser la sécurité nationale, car ils encouragent les clients étrangers à chercher ailleurs ».

“Nous exhortons l’administration à renforcer la coordination avec ses alliés pour garantir des règles du jeu équitables pour toutes les entreprises”, a ajouté le groupe, qui représente 99% du secteur américain des puces.

Les mesures sont également en cours de révision en Europe. Mardi, ASML, le fabricant néerlandais d’équipements de fabrication de puces, dit il évaluait les implications des règles, même s’il ne s’attendait pas à ce qu’elles « aient un impact significatif sur nos perspectives financières pour 2023 ».

Lors d’un appel téléphonique mercredi concernant les résultats du troisième trimestre de l’entreprise, le directeur général d’ASML, Peter Wennink, a déclaré que les restrictions à l’exportation mises à jour affecteraient entre 10 et 15 % des ventes de l’entreprise vers la Chine.

Mardi, le ministère américain du Commerce a ajouté 13 entités chinoises à une liste d’entreprises avec lesquelles les entreprises américaines ne peuvent pas faire affaire pour des raisons de sécurité nationale.

Il s’agit notamment de deux startups chinoises, Biren Technology et Moore Thread Intelligent Technology, ainsi que de leurs filiales.

Le département allègue que ces sociétés sont « impliquées dans le développement de puces informatiques avancées qui se sont révélées engagées dans des activités contraires à la sécurité nationale des États-Unis ».

CNN a contacté Biren et Moore Thread pour commentaires.

— Anna Cooban a contribué au reportage.