Exportateurs de gaz naturel : un marché tendu jusqu’en 2025

La Russie a réduit ou coupé l’approvisionnement en gaz naturel de 13 pays membres de l’UE alors que les gouvernements européens renforcent leur soutien à l’Ukraine sous la forme d’armes, d’argent, d’aide et de sanctions économiques contre Moscou. Le potentiel de pénurie a entraîné une flambée des prix du gaz et de l’électricité qui pourraient grimper à mesure que la demande culmine pendant les mois froids.

Le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Tarek el-Molla, a quant à lui déclaré que le pays s’efforçait d’augmenter sa capacité d’exportation de gaz naturel liquéfié face aux besoins mondiaux actuels. Plus tôt cette année, l’Égypte et l’UE ont annoncé un accord qui verrait le pays d’Afrique du Nord liquéfier le gaz naturel extrait par Israël.