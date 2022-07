Explosions et coups de feu dans une base militaire près de la capitale malienne

BAMAKO, Mali (AP) – Des explosions et des coups de feu ont été entendus tôt vendredi matin dans la zone de la base militaire de Kati à la périphérie de la capitale du Mali, Bamako, selon des résidents locaux, lors d’une attaque présumée par des extrémistes islamiques.

L’armée a bouclé les routes vers Kati, à environ 15 kilomètres (10 miles) au nord-ouest de Bamako.

Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le lieutenant-colonel Asimi Goita, séjourne fréquemment au camp de Kati, où il a lancé le coup d’État de 2020 qui l’a porté au pouvoir.

Les rebelles djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique mènent une insurrection dans ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis plus de 10 ans. Leurs attaques ont principalement eu lieu dans le nord du Mali, mais récemment, les extrémistes se sont déplacés vers le centre du Mali. Ces dernières semaines, ils se sont rapprochés de la capitale.

La semaine dernière, des hommes armés ont attaqué un poste de contrôle de l’armée à environ 60 kilomètres de Bamako, tuant au moins six personnes et en blessant plusieurs autres, ont indiqué des responsables.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais il semble qu’elle soit le fait du groupe rebelle lié à Al-Qaida connu sous le nom de JNIM qui a mené plusieurs autres attaques autour de Bamako.

Les attaques montrent “comment l’affilié d’al-Qaïda Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin continue d’étendre ses opérations en dehors de ses bastions traditionnels dans le nord et le centre du Mali”, a déclaré Héni Nsaibia, chercheur principal à The Armed Conflict Location & Event. Projet de données.

“Comme dans d’autres pays sahéliens tels que le Burkina Faso et le Niger… les grandes villes, y compris les capitales elles-mêmes, sont de plus en plus entourées d’une propagation constante du militantisme islamiste qui pose un risque et un défi sans cesse croissants pour l’environnement sécuritaire”.

Le Mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord du Mali avec l’aide d’une opération militaire dirigée par la France, mais ils se sont regroupés dans le désert et ont commencé à attaquer l’armée malienne et ses alliés. L’insécurité s’est aggravée avec des attaques dans les régions du nord et du centre.

Baba Ahmed, l’Associated Press