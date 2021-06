Explosions au-dessus de Damas: les défenses aériennes syriennes illuminent le ciel en réponse à « l’agression israélienne » – médias d’État

L’attaque a commencé peu avant minuit, heure locale, mardi, selon l’agence.

Un missile passa au-dessus. J’entends des rapports que #Homs également. Rapports d’interception de défense aérienne lourde.#Israël – Vanessa Beeley (@VanessaBeeley) 8 juin 2021

UNE « très fort » L’explosion a secoué Damas, selon des informations publiées par des habitants sur Facebook.

Vidéo rapportée de ce soir d’Air Defence active dans #Damas, #Syriepic.twitter.com/CEChENiA6P – Aurora Intel (@AuroraIntel) 8 juin 2021

Des rapports non confirmés ont également fait état d’explosions à Lattaquié et à Tartous – qui abritent les bases navales et aériennes du corps expéditionnaire russe – sur la côte méditerranéenne, ainsi qu’à Quneitra sur les hauteurs du Golan.

تصدي دفاعاتنا الجوية للعد.وان الإسر.ائيلي pic.twitter.com/FYXt0y5PaL – انا عاجل (@SanaAjel) 8 juin 2021

Israël a fréquemment lancé des missiles contre ce que Tel Aviv a décrit comme « Iranien » cibles en Syrie. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ne reconnaissent généralement ni ne commentent les opérations. Damas a condamné les attaques comme une violation de sa souveraineté, mais les gouvernements occidentaux les ont ignorés.

تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/3HmLMJXIwK – انا عاجل (@SanaAjel) 8 juin 2021

La frappe la plus récente a eu lieu début mai, dans la province de Lattaquié, juste avant qu’Israël ne s’engage dans une fusillade avec le Hamas et le Jihad islamique à Gaza. Le conflit a duré 11 jours avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu sous la médiation égyptienne.

L’attaque de mardi soir intervient dans la dernière ligne droite du mandat de Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre israélien. Après 12 ans au pouvoir, il devrait être remplacé par un nouveau gouvernement dirigé par l’ancien assistant Naftali Bennett et le politicien de l’opposition Yair Lapid, avec le soutien d’un parti religieux arabe.

Le président syrien Bashar Assad, quant à lui, a récemment été réélu avec 95 % des voix.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !