Explosion sur l’avenue piétonne d’Istanbul ; décès signalés

Une explosion dimanche sur l’avenue piétonne Istiklal d’Istanbul a fait des morts et des blessés, a déclaré un haut responsable.

Le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya, a tweeté que l’explosion s’était produite vers 16h20 (13h20 GMT) et qu’il y avait eu des morts et des blessés, mais il n’a pas précisé le nombre. La cause de l’explosion n’était pas claire.

L’organisme turc de surveillance des médias a imposé une interdiction temporaire aux médias de rendre compte de l’explosion, ce qui signifie que les diffuseurs ne peuvent pas montrer de vidéos du moment de l’explosion ou de ses conséquences. Le Conseil suprême de la radio et de la télévision a imposé des interdictions similaires dans le passé, à la suite d’attaques, d’accidents et de certains problèmes politiques.

Une vidéo publiée en ligne montrait des flammes en éruption et une forte détonation, alors que des piétons se retournaient et s’enfuyaient.

D’autres images montraient des ambulances, des camions de pompiers et des policiers sur les lieux. Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que les magasins avaient été fermés et que l’avenue avait été fermée.

Le diffuseur CNN Turk, dans un premier rapport, a déclaré que 11 personnes avaient été blessées. L’avenue est une artère bondée populaire auprès des touristes et des habitants, bordée de boutiques et de restaurants.

La Turquie a été frappée par une série d’attentats à la bombe meurtriers entre 2015 et 2017 par le groupe État islamique et des groupes kurdes interdits.