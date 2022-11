Explosion sur l’artère piétonne d’Istanbul ; 11 blessé

ISTANBUL (AP) – Les médias turcs ont rapporté dimanche qu’une explosion sur la populaire avenue piétonne Istiklal d’Istanbul avait blessé 11 personnes.

Des images montraient des ambulances, des camions de pompiers et des policiers sur les lieux. La cause de l’explosion n’était pas claire. Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que les magasins avaient été fermés et que l’avenue avait été fermée.

The Associated Press