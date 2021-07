S’exprimant après une rencontre avec des ambassadeurs et des diplomates à Beyrouth, Hassan Diab a déclaré aux responsables que le Liban faisait face à un « réalité douloureuse et sombre » en raison de l’impact social et économique de sa crise financière.

Lors de son allocution, Diab a déclaré que les défis combinés signifiaient « le pays [was] à une courte distance de l’explosion sociale », ajouter, « J’appelle le monde à sauver le Liban. Il a associé son plaidoyer à une demande de ne pas punir son peuple pour les actions de « corrompu » personnalités politiques.

Diab a exhorté les diplomates présents à soutenir son plan de relance économique, qui a été élaboré et est prêt à être mis en œuvre. Le Liban était en pourparlers avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage de 10 milliards de dollars, mais cela a échoué en raison des inquiétudes concernant son secteur financier.

Parallèlement à ses remarques devant des responsables étrangers, Diab a appelé son pays à soutenir la création d’un nouveau gouvernement, lui permettant de commencer le processus pour relever les défis auxquels il est confronté, reconstruire son économie et stabiliser sa société.

L’avertissement concernant la situation au Liban intervient des mois après que le président de son comité d’entreprise a déclaré que le pays pourrait être plongé dans l’obscurité, car l’argent pour acheter du carburant et faire fonctionner le réseau électrique s’épuisait.

Le Liban est aux prises avec une crise économique depuis au moins 2019, qui a été exacerbée par l’explosion du port de Beyrouth en 2020 qui a fait plus de 200 morts et détruit une grande partie de la ville. Cela, combiné à la pandémie de Covid et aux troubles civils à la suite d’allégations de corruption du gouvernement, l’a laissé du mal à résoudre une série de problèmes qui ont paralysé son économie et nui à sa population.

Hassan Diab a présenté sa démission en tant que Premier ministre à la suite de l’explosion meurtrière et occupe une fonction intérimaire jusqu’à ce qu’un successeur puisse former un gouvernement permanent. Jusqu’à présent, des mois de pourparlers menés par Saad Hariri, qui a été chargé par le président de mettre en place une nouvelle administration, n’ont pas abouti à un accord, ce qui a entraîné une impasse politique.

