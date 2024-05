Explosion signalée près de l’ambassade iranienne à Damas, un mort – rapport

Une explosion a été détectée dans le quartier d’al-Maza à Damas, en Syrie, ont rapporté samedi matin les médias israéliens, citant des informations syriennes. Al-Maza abrite l’ambassade iranienne.

Au moins une personne a été tuée, un homme dont l’identité n’a pas encore été révélée mais qui est considéré comme « proche de l’Iran ».

Les médias syriens n’ont pas encore pointé du doigt les responsables.

Le quartier d’Al-Maza abrite l’ambassade iranienne, dont le bâtiment a été attaqué le mois dernier lors d’une attaque attribuée à Israël. Des hauts responsables des Gardiens de la révolution, dont le commandant de la Force Qods au Liban et en Syrie, ont été tués dans une attaque à la suite de laquelle l’Iran a attaqué directement Israël pour la première fois.

Israël, selon des informations étrangères, a répondu par une attaque ciblée sur Ispahan.

Assassinat du CGRI à Damas en avril

Mohammed Reza Zahedi, commandant en chef de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) pour le Liban et la Syrie, a été assassiné lors d’une frappe aérienne en avril, avec son lieutenant et environ cinq autres officiers, a déclaré le CGRI cette nuit-là.

Zahedi est l’Iranien le plus haut gradé tué depuis le début de la guerre actuelle, devant Sayyed Reza Mousavi, tué en décembre. Le Poste de Jérusalem a appris.

Peu avant l’assassinat de Zahedi et de son adjoint, les résidences de l’ambassadeur et des consuls iraniens devaient être transférées dans un nouveau complexe d’appartements, plus loin dans la même rue, où vivent également les deux frères du président syrien Bachar al-Assad.

Peu avant l’attaque, les hauts échelons des Gardiens de la révolution syrienne se sont réunis au deuxième étage du bâtiment du consul et ont décidé d’y rester à la dernière minute.

Yonah Jeremy Bob et Reuters ont contribué à ce rapport.