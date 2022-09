Explosion signalée à la raffinerie Come By Chance

Des sources ont déclaré à CBC qu’il y avait eu une explosion à la raffinerie de Come By Chance et que plusieurs personnes auraient été blessées.

Des témoins disent que l’explosion s’est produite peu après 16 heures et que plusieurs ambulances ont été vues aller et venir de la raffinerie jusqu’à 17h30.

La mairesse de Come By Chance, Carol Molloy, a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter lorsqu’elle a été contactée par CBC News. National Public Relations, qui représente le propriétaire de la raffinerie Braya Renewable Fuels, a déclaré qu’il préparait une déclaration à diffuser aux médias.

Plus à venir.