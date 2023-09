Explosion massive alors qu’un oléoduc ukrainien explose dans une énorme boule de feu avec une épaisse colonne de fumée noire visible à des kilomètres

Des explosions MASSIVES ont secoué l’ouest de l’Ukraine après l’explosion d’un oléoduc, blessant trois personnes.

On ne sait pas encore ce qui a provoqué cet enfer d’horreur qui a rendu le ciel noir et visible à des kilomètres à la ronde.

Des scènes d’horreur montrent le ciel devenu noir

Selon des informations locales, l’explosion a endommagé des maisons voisines du village de Strymba.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montraient des nuages ​​​​d’épaisses fumées noires au-dessus du village.

« A 17 heures, près du village de Strymba, district de Nadvirna, un oléoduc (150 millimètres de diamètre) s’est rompu », a indiqué le service d’urgence ukrainien.

La rupture a entraîné une marée noire sur une superficie de 100 mètres carrés.

« Les secouristes interviennent sur place », ont ajouté les secours.

