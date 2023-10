Explosion massive alors que l’oléoduc ukrainien explose dans une énorme boule de feu avec une épaisse colonne de fumée noire visible à des kilomètres

Des explosions MASSIVES ont secoué l’ouest de l’Ukraine après l’explosion d’un oléoduc, blessant trois personnes.

On ne sait pas encore ce qui a provoqué cet enfer d’horreur qui a rendu le ciel noir et visible à des kilomètres à la ronde.

6 Des scènes d’horreur montrent le ciel devenu noir

6 Les sauveteurs s’efforcent actuellement d’éteindre l’incendie provoqué par l’éruption. Crédit : AFP

6 Il y aurait 13 sauveteurs et quatre unités de matériel de secours sur les lieux. Crédit : Facebook/Service d’urgence de l’État d’Ukraine

Selon des informations locales, l’explosion a blessé plusieurs habitants des environs et endommagé des maisons dans le village de Strymba.

Des images terrifiantes montrent l’éruption soudaine d’une boule de feu, suivie de nuages ​​​​d’épais noir se précipitant dans les airs.

Les services d’urgence de l’Ukraine ont déclaré : « À 17 heures, près du village de Strymba, district de Nadvirna, un oléoduc s’est rompu ».

La rupture a entraîné une marée noire sur une superficie de 100 mètres carrés.

« Les secouristes travaillent sur place », ont ajouté les secours.

Selon le groupe, neuf personnes ont été blessées suite à l’explosion, dont cinq ont été hospitalisées, dont deux enfants.

Les débouchés de l’oléoduc seraient bloqués car 13 prestataires de services d’urgence et quatre unités de matériel de secours restent sur place.

Dans une séquence vidéo, le chef de la communauté territoriale de Nadvirnya, Zinovy ​​​​Andriyovych, a déclaré que le lit de la rivière Strymba était recouvert de traces de pétrole qui s’est échappé de l’oléoduc, mais on ne sait pas pourquoi l’incendie s’est déclaré.

Les services d’urgence sont actuellement sur les lieux du déversement et traitent le cours d’eau local avec des absorbants d’hydrocarbures.

Il a également déclaré : « Ce qui s’est passé n’est pas clair. Littéralement, quelques minutes plus tard, je suis arrivé sur place et j’ai vu des incendies dus au déversement de grands volumes de la rivière qui descendait le réservoir.

« Je sais que le produit pétrolier ne brûle pas comme ça, mais je ne veux pas me taire. Le plus important est de sauver des vies humaines. »

Le service de presse d’Ukrnafta – la compagnie pétrolière impliquée dans l’incident – ​​a déclaré : « Jusqu’à présent, la situation est sous contrôle. La zone de dépressurisation du pipeline a été localisée.

« Le transport de produits pétroliers par l’oléoduc a été interrompu. »

Selon les informations localesQuelques heures avant l’incendie, « des travaux de réparation étaient apparemment en cours sur le pipeline ».

6 Il a indiqué que la rupture avait entraîné une marée noire sur une superficie de 100 mètres carrés. Crédit : AFP

6 Le service d’urgence de l’Ukraine a signalé que les sauveteurs traitaient actuellement un ruisseau local avec des absorbants d’hydrocarbures. Crédit : Facebook/Service d’urgence de l’État d’Ukraine

6 Des rapports locaux ont indiqué que l’explosion avait blessé plusieurs habitants des environs et endommagé des maisons dans le village de Strymba. Crédit : Facebook/Service d’urgence de l’État d’Ukraine

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The Sun Online.Thesun.co.uk est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires vraies, des photos à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.