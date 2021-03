Explosion endommage le centre de test COVID-19 aux Pays-Bas

Une explosion a soufflé par les fenêtres d’un centre de test de COVID-19 dans la ville de Bovenkarpsel en Hollande du Nord, a annoncé mercredi la police néerlandaise.

Personne n’a été blessé dans l’explosion, qui s’est produite juste avant 7 heures du matin.

Menno Hartenber, un porte-parole de la police de Hollande du Nord, a déclaré à Euronews « qu’un petit objet ou tuyau métallique de 10 cm de long était attaché au côté du centre de test COVID-19 ».

Il a déclaré à Euronews que la forte explosion avait été entendue par des personnes à proximité et qu’elle avait brisé cinq fenêtres.

La police néerlandaise a ajouté qu’elle avait bouclé la zone et « enquêtait sur l’explosif et son origine ».

Une escouade anti-bombe a été envoyée pour voir s’il restait des matières explosives sur les lieux.

« Pour le moment, nous n’excluons aucune piste et ne pouvons encore rien dire sur les motifs, une enquête est en cours », a déclaré Hartenberg.

Mais il a confirmé, « quelqu’un l’a mis là », donc l’explosion n’était pas accidentelle.

Le ministre de la Santé, Hugo de Jonge, a attaqué l’agresseur sur Twitter, en disant: « Depuis plus d’un an maintenant, nous nous sommes fortement appuyés sur les gens en première ligne. Et puis ça.

« Restons derrière les gens qui travaillent dur pour nous sortir de cette crise », a-t-il ajouté.

Le chef de l’organisation faîtière du pays pour les services de santé locaux qui effectuent des tests de coronavirus a qualifié l’explosion d ‘«acte lâche».

«Notre personnel doit être en mesure d’accomplir ce travail crucial en toute sécurité», a tweeté André Rouvoet.

En janvier, un centre de test de coronavirus dans la ville voisine d’Urk a été incendié par des émeutiers opposés au verrouillage du pays.

Les mesures de verrouillage ont déclenché des manifestations et des troubles civils dans tout les Pays-Bas, y compris des affrontements entre la police anti-émeute et des manifestants à Amsterdam dans plusieurs autres villes, où des pillages ont eu lieu.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées.

Le couvre-feu, en vigueur de 21 heures à 4 h 30 jusqu’au 15 mars au moins, est le premier aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il a été ordonné de l’arrêter le mois dernier par un tribunal de La Haye, qui a déclaré que le gouvernement avait abusé de ses pouvoirs d’urgence en le mettant en œuvre.

Mais le gouvernement a fait appel et a ensuite précipité la législation par le Parlement pour donner au couvre-feu un soutien juridique plus solide.

Le pays a officiellement enregistré plus de 1,1 million de cas de coronavirus et 15775 décès, dans un pays d’environ 17 millions d’habitants.