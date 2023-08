Explosion en Turquie : une énorme explosion secoue le port de Dernice | Nouvelles du monde

Les services d’urgence ont été dépêchés dans le quartier de Derince, à Kocaeli, après l’explosion Une énorme explosion a secoué un port en Turquie, à une centaine de kilomètres d’Istanbul, blessant au moins une dizaine de personnes. Des images partagées en ligne montrent le moment de l’explosion dans une installation de stockage de céréales dans le district de Derince à Kocaeli. Deux travailleurs peuvent être aperçus en train de se précipiter alors que l’incendie a englouti le bâtiment près du front de mer. D’épais panaches de fumée noire peuvent être vus s’élever dans le ciel à des kilomètres de distance. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le maire de Derince, Zeki Aygün, a déclaré aux médias locaux que quatre personnes avaient été transportées d’urgence à l’hôpital après un incident survenu juste après 14 h 30, heure locale, près des silos de l’Office turc des céréales (TMO). « Nous avons entendu un bruit d’explosion et nous avons vu l’explosion frapper les silos de TMO », aurait-il déclaré. Le gouverneur de Kocaeli, Seddar Yavuz, a ajouté plus tard que le nombre de blessés était passé à 12, dont trois gravement. Dans une déclaration à TRT Haberil a déclaré que l’explosion s’était produite en raison d’un « bourrage de poussière » dans les silos du TMO lors du transfert du blé des navires. Le port de Derince où l’explosion a eu lieu (Photo : Metro.co.uk) Les pompiers ont été rapidement dépêchés sur place pour tenter d’éteindre l’incendie qui faisait rage. Une vidéo montre la piste de la destruction après la puissante détonation des silos alors que les services d’urgence évacuent les gens. Le ministère turc des Transports a confirmé qu’aucun navire n’avait été endommagé en raison de l’explosion. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. PLUS : La Russie fait exploser un port de la mer Noire quelques heures après avoir confirmé les « pourparlers de paix » avec la Turquie

