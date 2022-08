Explosion en Afghanistan – The Washington Post

KABOUL – Un attentat à la bombe au cœur de la communauté minoritaire chiite de Kaboul samedi a tué au moins deux personnes et en a blessé 22. Il s’agissait de la troisième attaque terroriste dans la région depuis mercredi et a intensifié les craintes de nouvelles violences pendant les derniers jours de Muharram, le deuil chiite période.

“Les ennemis tentent de cibler le peuple et de créer une rupture, mais ils ne réussiront pas dans leurs desseins infâmes”, a déclaré Zadran. “Nous l’acceptons comme un devoir religieux et national de vaincre ces éléments.”

Selon des informations non confirmées, l’explosion avait visé une réunion entre des responsables de la sécurité talibans et des anciens chiites locaux, qui avaient été convoqués pour faire face à l’escalade de la violence, et que deux participants avaient été tués.