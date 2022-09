ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

La GRC signale que six personnes ont été blessées dans une explosion dans une raffinerie à Come By Chance, à Terre-Neuve

Cpl. Jolene Garland dit qu’une des six personnes est grièvement blessée.

Elle dit que la police n’est pas encore arrivée sur les lieux.



Plus à venir.