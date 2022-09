Explosion d’une raffinerie de Terre-Neuve : sept blessés

ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

Selon la police, sept personnes sont hospitalisées après une explosion dans une raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve, à environ 150 kilomètres à l’ouest de St. John’s.

Caporal de la GRC. Jolene Garland a déclaré plus tôt dans la journée que six personnes avaient été blessées, dont une grièvement blessée.

Garland dit que vers 18 h 20, heure locale, le nombre de blessés est passé à sept.

Le propriétaire de la raffinerie Braya Renewable Fuels a déclaré dans un e-mail que l’explosion s’était produite en fin d’après-midi et que les équipes d’urgence étaient toujours sur place.

Il dit que l’incident a été contenu.

La société affirme que les autorités ont été informées de l’explosion et qu’elle coopérera pleinement à leur enquête.

Cresta Fund Management a acheté la raffinerie en novembre dernier et l’a rebaptisée Braya Renewable Fuels, dans le but déclaré de convertir l’installation pour produire du diesel renouvelable et du carburant d’aviation durable.

Nous pensons tous aux travailleurs blessés de la raffinerie Come By Chance et à leurs familles. — Seamus O’Regan Jr (@SeamusORegan) 2 septembre 2022



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 septembre 2022.