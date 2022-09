Explosion d’une raffinerie de T.-N.-L. : cinq travailleurs blessés transportés par avion pour des soins

ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

Selon la police, cinq des huit personnes blessées dans une explosion dans une raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve, ont été transportées par avion vers la capitale provinciale pour y être soignées.

Caporal de la GRC de Terre-Neuve Jolene Garland n’a pas commenté l’état des patients, affirmant seulement que les personnes transportées avaient besoin de “soins médicaux supplémentaires” au-delà de ce qui était disponible à Clarenville, à Terre-Neuve.

La GRC locale a fermé le stationnement d’une épicerie Sobeys à la circulation vers 20 h vendredi afin que deux avions d’urgence puissent atterrir et récupérer les victimes pour les transporter à St. John’s.

La cause de l’explosion de vendredi et de l’incendie qui a suivi à la raffinerie située à 150 kilomètres à l’ouest de St. John’s fait l’objet d’une enquête par la police et la division de la santé et de la sécurité au travail de la province.

Jim Stump, président du raffinage avec le propriétaire de la raffinerie Braya Renewable Fuels, a publié samedi une déclaration disant que son équipe est sur place et coopère à l’enquête pour s’assurer qu’elle peut “empêcher que des incidents comme celui-ci ne se produisent”.

La raffinerie, qui est une source principale d’emplois dans la région, était autrefois une usine de production de pétrole qui a subi le processus de conversion en une opération de diesel renouvelable et de carburant d’aviation durable. Un porte-parole de la société a précédemment déclaré que l’effort de conversion était toujours en cours au moment de l’explosion.



