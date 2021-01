Un travailleur piégé dans une mine d’or chinoise pendant plus d’une semaine est décédé alors que les sauveteurs tentaient de dégager les débris et d’améliorer la ventilation pour sauver 21 autres personnes également coincées profondément sous le sol, a rapporté jeudi le média d’Etat CCTV.

Les sauveteurs ont été en contact avec 11 travailleurs piégés dans une chambre et leur ont livré de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures. La chaîne de télévision d’État CCTV a déclaré que l’un d’entre eux avait été blessé à la tête lors de l’explosion initiale et était tombé dans le coma avant de mourir.

Deux autres travailleurs de ce groupe ont été décrits comme étant en mauvaise santé. Un autre serait vivant dans une chambre voisine, mais le sort de 10 autres travailleurs reste inconnu.

Les rapports indiquent que l’épuisement s’est installé parmi certains des travailleurs depuis l’explosion du 10 janvier qui a ravagé la mine en construction à Qixia, une juridiction sous Yantai dans la province orientale du Shandong.

Les sauveteurs tentaient de dégager les cages, les bennes et autres débris bloquant le puits principal tout en forant d’autres puits pour la communication, la ventilation et peut-être pour soulever les travailleurs à la surface. Le forage a atteint des profondeurs d’environ 700 mètres (environ 2000 pieds), selon les rapports.

Les gestionnaires de la mine ont été arrêtés pour avoir attendu plus de 24 heures avant de signaler l’accident, dont la cause n’a pas été annoncée.

Une supervision accrue a amélioré la sécurité dans l’industrie minière chinoise, qui comptait en moyenne 5 000 décès par an. Pourtant, la demande de charbon et de métaux précieux continue de provoquer des coupures de coin, et deux accidents à Chongqing l’année dernière ont tué 39 mineurs.