Explosion d’une bombe près du lieu du défilé de mode de Sunny Leone à Imphal, la capitale du Manipur, aucun blessé n’a été signalé

Une puissante grenade à main a explosé samedi 4 février à Hapta Kangjeibung d’Imphal où un défilé de mode devrait avoir lieu en présence de l’actrice Sunny Leone, a annoncé la police. Aucun blessé n’a été signalé, a déclaré la police, ajoutant qu’elle soupçonnait des militants clandestins d’être à l’origine de l’explosion.

L’explosion s’est produite à seulement 100 mètres du lieu du défilé de mode de dimanche. Aucun groupe militant ou individu n’a revendiqué la responsabilité jusqu’à présent. Un dossier a été déposé au commissariat de Porompat. Le défilé de mode était prévu pour promouvoir les métiers à main, les produits khadi et le tourisme de Manipur.

Sunny Leone, qui était auparavant une actrice porno, a été présentée à Bollywood avec le thriller érotique de réalisateur Jism 2 de Pooja Bhatt en 2012 après être apparue dans l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 5 en 2011, qui a été remportée par l’actrice de télévision populaire Juhi Parmar.

Elle a joué dans des films comme Ragini MMS 2, Hate Story 2, Shootout at Wadala, Mastizaade et Raees entre autres. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film de comédie d’horreur tamoul Oh My Ghost. Elle a également fait des apparitions dans quelques séries Web telles que Ragini MMS : Returns, Bullets et Anamika.

Elle anime actuellement MTV Splitsvilla X4 avec le célèbre acteur de télévision Arjun Bijlani. Elle a été vue dans l’émission de téléréalité de rencontres depuis 2014 lorsqu’elle a animé la septième saison avec Nikhil Chinapa. De 2015 à 2021, elle a animé sept saisons avec Rannvijay Singha.

(Avec les contributions de l’IANS)