Explosion d’un gazoduc en Lituanie probablement causée par un dysfonctionnement technique, selon des responsables | Nouvelles du monde

Une puissante explosion de gazoduc qui a envoyé des flammes à 150 pieds dans le ciel dans le nord de la Lituanie a très probablement été causée par un dysfonctionnement technique, ont déclaré des responsables.

Le responsable d’AB Amber Grid, qui exploite le système de transport de gaz naturel de Lituanie, a déclaré que l’une des causes possibles de l’explosion de vendredi était “des défauts dans le cordon de soudure du gazoduc”.

Aucune victime n’a été signalée, mais environ 250 personnes ont été évacuées par précaution depuis le village voisin de Valakeliai, près de Pasvalys, à 170 km au nord de la capitale Vilnius.

Le gazoduc, vieux de plus de 40 ans, transporte du gaz du port baltique lituanien de Klaipeda vers la Lettonie voisine.

Nemunas Biknius, le chef d’AB Amber Grid, a déclaré: “L’une des (causes possibles) est que l’explosion était le résultat de défauts dans le cordon de soudure du pipeline, mais l’enquête fournira toutes les réponses dans quelques jours.”

M. Biknius a déclaré qu’il pensait que l’incident était un accident et non “une sorte d’activité intentionnelle”, et qu’un pipeline adjacent n’a pas été endommagé et a continué à fournir du gaz à la région.

Des images dramatiques de l’explosion ont montré un grand incendie qui pouvait être vu à une distance d’environ 11 miles.

L’incendie a été éteint à minuit et les résidents évacués sont retournés chez eux alors que les travaux de réparation commençaient sur le site.

Povilas Balciunas, un responsable du gouvernement municipal, a déclaré: “Les habitants sont en sécurité maintenant, il n’y a aucun danger pour leur santé.

“L’approvisionnement en gaz est également rétabli. L’asphalte de la route a fondu, mais personne n’a souffert, et c’est le principal.”

La Lituanie a complètement coupé les importations de gaz russe en avril 2022 en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

Le pays balte importe du gaz de plusieurs pays via le terminal de gaz naturel liquide de Klaipeda construit il y a dix ans.

Le terminal satisfait tous les besoins en gaz naturel de la Lituanie et permet des livraisons dans les pays voisins.