Explosion du Donegal : ce petit hameau irlandais, fièrement associé au son de la musique, est resté dans un « terrible silence » | Nouvelles du Royaume-Uni

Le panneau de bienvenue de Creeslough, en lettres dorées sur fond noir, annonce fièrement que le village est la “maison de Bridie Gallagher, la fille de Donegal”, une artiste populaire des années 50 et 60 connue comme la première pop star internationale d’Irlande .

Mais au cours des dernières 24 heures, ce village de seulement 400 habitants, dans le nord-ouest de l’Irlande, s’est fait connaître dans le monde entier pour une raison bien plus tragique et malvenue.

Lorsque le Premier ministre irlandais Micheal Martin est arrivé ici ce soir, il est apparu visiblement frappé par le silence étrange et pénétrant de la scène autour de la station-service détruite.

Oui, des dizaines de journalistes et de secouristes remplissaient la rue, mais ils étaient muets. Sombre. Fait inhabituel lors d’événements de cette ampleur, il y a eu très peu de passants au cordon.

“Il y a un terrible silence”, a déclaré M. Martin aux journalistes. Cela reflétait, a-t-il dit, l’énormité de ce qui s’est passé ici, une « profonde tristesse ».

2:09

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a également promis un soutien pour aider la communauté à traverser la tragédie



Un homme qui n’est pas étranger au deuil – lui et sa femme Mary ont perdu deux enfants – même s’il a semblé avoir du mal à trouver les mots justes lorsqu’on lui a demandé un message aux familles en deuil.

“Ils ont perdu quelqu’un qui leur était très cher”, a-t-il déclaré avant de faire une pause, se souvenant peut-être de quelque chose de son expérience personnelle. “Cette vie individuelle, pour chaque famille, signifie tellement. Il faut leur donner du temps et de l’espace pour faire leur deuil et s’en sortir.”

Quelques oiseaux gazouillaient et quelques bottes grinçaient sur le verre brisé, mais cela semblait à peine percer le sombre silence. Les quelques habitants qui sont venus jeter un coup d’œil n’étaient pas d’humeur à parler. Une femme a semblé soulagée d’apprendre que le nombre de morts n’était “que” de dix personnes. Elle avait craint qu’il n’augmente beaucoup plus dramatiquement.

De l’autre côté de la route, Siobhan Carr et son personnel infatigable au Coffee Pod ont distribué gratuitement des boissons chaudes, de la soupe aux légumes, de copieux sandwichs au jambon et au fromage et de délicats cupcakes aux secouristes et bénévoles épuisés.

Image:

The Coffee Pod a distribué des boissons aux travailleurs des services d’urgence



Image:

Photo : Newspix du nord-ouest



Ils ont refusé catégoriquement d’accepter le paiement des médias, penauds à l’idée que la générosité du Donegal leur soit accordée.

Il est difficile d’imaginer comment le village s’en remet exactement. On pense, nous a dit la police, que tous les morts et blessés sont originaires de la localité. Presque toutes les familles ici connaissent quelqu’un de mort ou de blessé.

Le vice-Premier ministre irlandais Leo Varadkar a évoqué un “accident anormal qui a laissé de nombreuses chaises vides à table. C’est tout simplement trop difficile à comprendre”.

Ce serait difficile à comprendre dans un grand village, encore plus difficile dans un village de quelques centaines d’habitants.

Un petit hameau irlandais fièrement associé au son de la musique, sa célèbre starlette. Maintenant laissé muet.

Une explosion dévastatrice, suivie d’un terrible silence.