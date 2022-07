Explosion du barrage Hoover provoquée par un incendie de transformateur

BOULDER CITY, Nevada –

Personne n’a été blessé lorsqu’un transformateur du barrage Hoover a brièvement pris feu mardi matin, ont indiqué des responsables.

“Il n’y a aucun risque pour le réseau électrique et l’électricité est toujours produite”, selon Jacklynn L. Gould, directeur régional du Bureau of Reclamation pour la région du Bas Colorado. Le feu s’est déclaré vers 10 heures et s’est éteint environ une demi-heure plus tard, a-t-elle précisé.

La police de Boulder City, Nevada, a déclaré qu’elle se dirigeait vers le barrage Hoover après des informations faisant état d’une explosion mardi matin.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient ce qui semblait être un incendie ou une explosion dans un bâtiment près de la base du barrage.

Un énorme panache de fumée noire tourbillonnait au-dessus du bâtiment.

La ville de Boulder City a publié sur son compte Twitter que l’incendie avait été éteint avant l’arrivée des pompiers. Il a renvoyé des questions supplémentaires au Bureau of Reclamation and Hoover Dam.

La cause de l’incendie est sous enquête.