Explosion d’Istanbul : plusieurs morts et au moins 11 blessés après qu’une “bombe suicide” ait ravagé le centre-ville d’Istanbul

PLUSIEURS personnes ont été tuées et près d’une douzaine blessées à la suite d’un attentat-suicide présumé dans la ville turque d’Istanbul, avec des images d’horreur montrant des corps éparpillés sur le sol.

La rue était bondée d’acheteurs lorsque l’explosion a ravagé le centre de la ville turque.

Au moins 11 personnes ont été blessées dans un possible attentat-suicide à Istanbul, en Turquie Crédit : Twitter

Des corps vus éparpillés sur le sol après l’explosion Crédit : Twitter

Des corps de personnes non identifiées gisaient sur le sol après l’explosion Crédit : Reuters

Une énorme intervention d’urgence a été déployée sur le site de l’explosion dans la rue Istiklal, près de la place Taksim, dans le centre d’Istanbul.

Le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya, a confirmé qu’il y avait plusieurs morts suite à l’explosion dans le quartier de Beyoglu vers 16h20 heure locale (1h20 GMT).

Au moins 11 personnes ont été blessées, mais on craint que le nombre de victimes n’augmente.

Des images de la scène montrent des corps éparpillés dans la rue commerçante, très appréciée des touristes.

La vidéo montre des flammes qui éclatent et une forte détonation avant que la foule ne fuie la place animée.

Des images terrifiantes de vidéosurveillance capturent également le moment où l’explosion se déclenche.

Un buggy renversé peut être vu dans la rue à la suite de l’explosion.

La place normalement occupée a été bouclée et les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que les magasins avaient été fermés et que l’avenue avait été fermée.

Le journaliste turc Kerim Ulak a déclaré : “Après le bruit de l’explosion dans la rue Beyoğlu Istiklal, l’intensité a commencé à se faire sentir.

“Il y a diverses rumeurs sur le nombre de blessés. Cependant, l’opinion des blessés entre 5 et 11 est dominante pour l’instant.

“Disons que le nombre peut augmenter.”

La place Taksim est l’une des places publiques les plus célèbres d’Istanbul et a été le théâtre d’un certain nombre d’événements importants au cours de l’histoire récente de la Turquie.

En 1977, des extrémistes de droite ont ouvert le feu sur une foule de manifestants, tuant 37 personnes.

La place a également vu des manifestations de masse contre le gouvernement turc en 2013.

Une énorme intervention d’urgence a été dépêchée sur le site de l’explosion Crédit : Reuters

Des images rapportées des suites de l’explosion montrent un buggy renversé dans la rue Crédit : Twitter

L’explosion a eu lieu dans la rue Istiklal, une rue commerçante très fréquentée de la ville turque Crédit : Twitter