Explosion de violence au Royaume-Uni alors que la levée de la chaleur et du verrouillage déclenche une «tempête de crime parfaite» après le carnage des jours fériés

La GRANDE-BRETAGNE est en proie à une explosion de violence alors que la récente vague de chaleur et l’assouplissement du verrouillage ont déclenché une « tempête parfaite » d’horribles coups de couteau et d’attaques.

Les esprits ont débordé après que les Britanniques ont passé des mois en détention – la chaleur estivale retardée ayant vu une série d’agressions se dérouler en quelques jours.

Des images choquantes montrent un gang de voyous brandissant des armes à Hyde Park

Des témoins stupéfaits ont regardé avec horreur la foule tendre une embuscade à un garçon

Hier soir, des images choquantes ont montré le moment où un homme a été battu et poignardé par un gang armé de couteaux d’un pied de long devant une foule horrifiée à Hyde Park à Londres.

Il s’agissait du cinquième incident violent en quatre jours à travers la capitale alors que des gangs commencent à lancer des attaques après avoir été enfermés pendant des mois pendant le verrouillage de Covid.

Les flics de Londres ont salué le verrouillage pour avoir aidé à freiner l’activité des gangs, mais on craint que l’assouplissement des restrictions et le temps chaud ne provoquent une « tempête parfaite » pour le crime.

Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, a averti aujourd’hui qu’une « tempête de crime parfait » se prépare alors que le verrouillage s’assouplit et que de plus en plus de personnes recommencent à repartir.

Il a déclaré à The Sun Online : « Au fur et à mesure que nous déverrouillons, cela va devenir de plus en plus problématique pour nous.

« TEMPÊTE DE CRIME PARFAITE »

« Il y a plus d’activités liées aux gangs, nous avons vu des coups de couteau et des décès se produire en rapport avec cela.

« Vous avez une minorité de personnes orientées vers le crime qui ont été gênées dans ce qu’elles veulent faire pendant assez longtemps, en ce qui concerne le trafic de drogue et tout le reste.

« Et cela crée cette tempête parfaite de tous ces gens qui reviennent dans la rue, pensant qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent.

« Nous le voyons se dérouler, avec le temps, il fait beaucoup plus beau, vous allez voir beaucoup plus de gens sortir.

«Ils ont été réprimandés de nombreuses manières en termes de ce qu’ils pouvaient et ne pouvaient pas faire pendant longtemps.

« Ils ne pouvaient pas se déplacer librement, alors maintenant, nous les voyons sortir et se déplacer.

« Ils n’aiment pas être micro-gérés et ils se lâchent et vous voyez les conséquences de cela, et les coups de couteau qui ont lieu, les représailles et tout ce qui va avec. »

M. Marsh a également déclaré que les gangs sont plus susceptibles de cibler leurs rivaux à mesure que le verrouillage est assoupli, car de plus en plus de personnes seront «sorties» à la réouverture des lieux.

Il a ajouté : « Ce n’est pas un mystère, ça se passe juste devant nous. Malheureusement, nous fermons les yeux et acceptons que c’est la norme.

« Mais cela ne peut jamais être la norme que les gens perdent leurs fils et leurs filles de cette façon, mais je ne sais pas pourquoi, mais la société semble le penser. »

Ses commentaires inquiétants surviennent le lendemain du pique-nique des amateurs de soleil à Hyde Park par une chaleur de 25 ° C, horrifiés alors que des scènes violentes se déroulaient sous leurs yeux.

Des images d’horreur montraient des voyous sans vergogne donnant des coups de pied et des coups de poing à une victime après qu’elle eut été attaquée avec une énorme lame.

Hier soir également, un homme de 23 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état mettant sa vie en danger après avoir été poignardé à 19h30 à Lewisham.

Le lundi férié, Scotland Yard a procédé à 10 arrestations stupéfiantes après qu’un garçon de 18 ans a été poignardé à mort à Edgware, au nord de Londres.

Tony Eastlake, 55 ans, a été brutalement poignardé à mort à Islington, au nord de Londres, samedi Crédit: UkNewsinPictures

La fille de Tony, Paige Eastlake, à gauche, et sa partenaire Lisa Maggs étaient à sa veillée Crédit : PA

Le patron de la Metropolitan Police Federation, Ken Marsh, a averti aujourd’hui qu’une « tempête de crime parfait » se préparait Crédit : Twitter

La veille du Met, le chien de la police Kaiser a été poignardé CINQ fois à la tête alors qu’il poursuivait et s’attaquait à un couteau qui a cassé le poignet d’un flic.

Le héros Alsation Kaiser a eu « la chance d’être en vie » après avoir été poignardé à plusieurs reprises par l’intrus qui a été aperçu caché dans le jardin d’une maison à Orpington, dans le sud-est de Londres.

Et samedi, une communauté du nord de Londres était en deuil après la mort d’un marchand de fleurs local très apprécié.

Tony Eastlake, 55 ans, a été poignardé à mort en plein jour à Islington.

Le populaire marchand de fleurs avait tenu le stand à côté de la gare d’Essex Road pendant 39 ans depuis l’âge de 14 ans.

POIGNARDS MORTELS

Un ami a révélé comment il avait regardé avec horreur M. Eastlake être « coupé dans le dos alors qu’ils marchaient vers le dîner » par un tueur cruel qui « n’a pas regardé en arrière ».

Mais ce n’est pas seulement la capitale qui a connu une récente flambée de violence.

Un garçon de 14 ans, nommé localement Deajohn Reid, a été poignardé à mort par des voyous lors d’une bagarre de masse à Birmingham.

Et samedi, Danny Humble, 35 ans, a été battu à mort dans un passage souterrain après une « guerre des mots » en essayant de protéger sa petite amie.

Le père de deux enfants a été attaqué alors que le couple traversait un passage souterrain à Cramlington, Northumbria.

On craint maintenant que la flambée des crimes graves ne soit le résultat d’un assouplissement des restrictions et d’un plus grand nombre de personnes à l’extérieur pour se défouler par temps chaud.

Après l’assouplissement des restrictions l’année dernière, les crimes violents ont atteint des niveaux plus élevés qu’avant la pandémie.

La police du Met a imputé cette augmentation temporaire à davantage de personnes dans les rues et aux tensions des gangs qui se sont répandues sur les réseaux sociaux.

En juin de l’année dernière, The Sun Online a rapporté comment les gangs de Birmingham seraient « excités » de provoquer un carnage dans les rues après des semaines de railleries sur Instagram pendant le verrouillage.

La nouvelle fait suite à une série d’assauts vicieux dans la deuxième ville de Grande-Bretagne ainsi qu’à proximité de Coventry et Wolverhampton après l’assouplissement des restrictions de mouvement.

La violence a éclaté quelques jours seulement après le verrouillage dans le sud de Birmingham – y compris dans le cœur des Peaky Blinders de Small Heath, où 20 personnes, certaines armées de chauves-souris, se sont affrontées.

Un garçon de 18 ans a été poignardé à mort à Edgware, au nord de Londres Crédit: UkNewsinPictures

La brave police Alsation Kaiser a survécu à l’attaque et a eu la chance d’être en vie

Deajohn Reid a été nommé localement comme l’adolescent qui a été poignardé et tué à Birmingham lundi

Danny Humble, 35 ans, a été attaqué alors qu’il tentait de protéger sa petite amie à Cramlington, Northumbria, samedi Crédit : police de Northumbrie