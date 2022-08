Explosion de Thornton Heath: un enfant mort dans un carnage par explosion et quatre blessés après l’effondrement d’une maison dans des scènes dévastatrices

Un ENFANT est décédé après l’effondrement d’une maison à la suite d’une horrible explosion dans le sud de Londres.

Le London Ambulance Service a déclaré que l’enfant avait été déclaré mort sur les lieux de Galpin’s Road à Thornton Heath.

Des images de drone effrayantes montrent un cratère où se trouvait autrefois la maison sur Galpin’s Road, Thornton Heath Crédit : Dan Charité

L’explosion a ravagé la propriété sur Galpin’s Road vers 7 heures du matin lundi matin Crédit : Dan Charité

Les sauveteurs sur les lieux de Galpin’s Road, Thornton Heath après l’explosion d’horreur Crédit : PA

Une image horrifiante montre la chambre d’un enfant ravagée par l’explosion – un jouet peut être vu sur le mur Crédit : Dan Charity / Newsgroup Newspapers Ltd

Six camions de pompiers et une quarantaine de pompiers sont sur les lieux sur Galpin’s Road à Thornton Heath Crédit : Le Soleil

Quatre autres personnes ont été blessées dans la dévastation après que la maison mitoyenne a été rasée au milieu d’une explosion qui a projeté des débris à des centaines de mètres dans les airs.

Deux adultes et un garçon de 11 ans ont été sauvés de l’épave de la propriété et une recherche désespérée a été lancée pour retrouver l’enfant disparu, a déclaré la London Fire Brigade.

Trois ont été transportés à l’hôpital avec des blessures qui ont changé leur vie.

Des inquiétudes ont été soulevées plus tôt pour une fillette de quatre ans.

Tous les équipages ont maintenant été démis de leurs fonctions.

Les voisins ont été évacués de la zone suite à l’horreur vers 7 heures du matin ce matin.

Des images choquantes de la scène montrent l’ampleur de la dévastation avec de nombreuses maisons endommagées par l’explosion.

Et une image poignante montre la chambre d’un enfant ravagée par l’explosion – un jouet peut être vu sur le mur.

Une mère a été entendue crier dans la rue pour “mon garçon” au milieu des scènes déchirantes, a rapporté MyLondon.

Un témoin oculaire qui vit en face de l’explosion a déclaré au Sun : “J’ai entendu un énorme boum et quand j’ai ouvert mes rideaux, toute la rue était pleine de fumée.

“Tout de suite, j’ai entendu une femme crier à l’aide. Ils étaient toujours à l’intérieur de la maison. Tout le monde a couru pour l’aider.

“Toute la maison a été complètement rasée. Il n’en reste plus rien. C’est juste un tas de gravats.

“Des fenêtres de l’autre côté de la rue ont été soufflées et des voitures ont été détruites.

“Ils ont réussi à faire sortir certains des enfants, mais nous pensons qu’un enfant est toujours coincé en dessous.

« Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Leur maman est toujours là.

Un autre habitant plus loin dans la rue a déclaré que sa porte s’était ouverte lorsque l’explosion s’est produite.

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré que quatre personnes avaient été soignées à la suite de l’explosion, et que trois patients avaient été transportés à l’hôpital.

“L’un a été renvoyé sur place et trois autres ont été transportés à l’hôpital”, ont-ils précisé.

On ne sait pas ce qui a causé l’explosion.

Les habitants de la rue ont déclaré au Sun que les travaux à gaz avaient lieu depuis “quatre semaines” – rien ne suggère que les travaux aient un lien avec l’explosion à ce stade.

Le sous-commissaire adjoint et commandant des incidents, Richard Welch, a déclaré aux journalistes sur les lieux: “Six camions de pompiers et environ 45 combattants ont été appelés ce matin pour un incendie et une exposition sur Gal Pin Road à Thornton Heath.

“Une maison mitoyenne s’est effondrée suite à une explosion et des propriétés voisines ont également été endommagées.

“Quatre personnes ont été secourues par les pompiers de Londres.

“Les 999 agents de contrôle de la brigade ont répondu à 14 appels concernant cet incident.

“La brigade a été appelée initialement à 07h08 et LFB Appliances était sur place en trois minutes.

“La cause de l’incendie et de l’explosion n’est pas connue pour le moment.”

La mère criait et disait : « Une de mes filles est encore à l’intérieur ». Tout tombait. Kutoya Kukanda, sauveteur

Les personnes qui avaient été évacuées de Galpin’s Road en pyjama ont raconté comment leurs fenêtres s’étaient brisées sous la force de l’explosion.

Deux voisins, Kutoya Kukanda, 50 ans, et Delroy Simms, 62 ans, ont déclaré avoir aidé à sauver trois enfants des décombres vers 7 heures du matin.

Mais ils craignaient qu’une fille ne soit encore piégée à l’intérieur.

M. Simms a déclaré: “Je m’apprêtais à aller travailler quand j’ai entendu l’explosion.

“Je savais déjà ce que c’était parce que ce gaz sentait fort toute la semaine, très fort. Il m’a donné mal à la tête hier.

“Mon voisin les a appelés (des ingénieurs du gaz) toute la semaine. Quand j’ai entendu l’explosion, c’était comme un tremblement de terre.

“Cela m’a secoué, ainsi que ma maison. Les volets de nos fenêtres ont sauté de leurs gonds. Je suis allé à la fenêtre et j’ai vu la dévastation.”

M. Simms a déclaré que M. Kukanda lui avait confié des enfants alors que des briques tombaient toujours de la structure.

M. Kukanda, qui avait une ecchymose au tibia due à la chute d’une brique, a déclaré: “J’ai entendu boum, puis j’ai ouvert la porte.

“J’ai vu de la fumée, la maison s’était effondrée et des gens criaient à l’intérieur.

“Je suis entré et j’ai pris le premier bébé – il y avait trois enfants. J’ai pris l’un des enfants, je le lui ai donné (M. Simms).

“La mère criait et disait : ‘Une de mes filles est encore à l’intérieur’. Tout tombait.”

M. Simms a ajouté que la maison voisine avait également été endommagée et qu’il avait vu un homme qu’il présumait être l’occupant debout sur “environ huit pieds de décombres, creusant avec ses mains” alors qu’il cherchait son partenaire.

J’ai tout de suite entendu une femme crier à l’aide. Ils étaient encore à l’intérieur de la maison. Tout le monde a couru pour l’aider Sauveteur

M. Simms a ajouté: “Je suis allé lui chercher une paire de chaussures.

“Il a dit: ‘Ma femme est toujours là-dedans.’ Tout était chaotique.

“Il essayait de se frayer un chemin vers le bas, mais les pompiers sont arrivés et lui ont dit de descendre car cela pourrait encore exploser. Ils nous ont dit de revenir.”

Ils pensaient que la mère des enfants avait été évacuée.

Ils ont dit que la maison voisine avait également été gravement touchée par l’explosion.

Certains résidents du cordon ont déclaré avoir signalé une forte odeur de gaz il y a deux semaines, et d’autres ont déclaré qu’ils s’étaient sentis étourdis et malades au cours des deux derniers jours.

Le Sun a approché les compagnies gazières concernées pour clarifier ces affirmations.

Les résidents vivant à proximité ont décrit avoir entendu l’explosion.

Une dame qui habite à quelques portes de l’endroit où l’explosion s’est produite a écrit sur Facebook : “Je suis très secouée”.

Pendant ce temps, un autre a déclaré: “Le bang m’a effrayé.

“Je suis en face de chez Galpin, ils font tourner l’hélicoptère et peuvent entendre les sirènes.”

Un troisième a ajouté: “Je n’habite même pas à proximité, mais j’ai pensé avoir entendu une énorme détonation à cette époque et je ne pouvais pas comprendre ce que cela pouvait être.

“Je sais que le son voyage. J’espère que les résidents sont tous en sécurité.”

Une femme, qui vit à cinq kilomètres et demi à Colliers Wood, a ajouté: “Venons-nous juste d’avoir un tremblement de terre? Quelqu’un d’autre a-t-il ressenti cela?”

Des équipes de pompiers de Norbury, Mitcham, West Norwood, Woodside et des casernes de pompiers environnantes ont été appelées sur les lieux vers 7 h 08 ce matin.

Un témoin oculaire a déclaré au Sun qu’ils avaient entendu une femme crier à l’aide avant que des voisins ne se précipitent pour l’aider Crédit : BPM

Des images de drones montrent l’étendue du carnage sur le site de l’explosion d’une maison sur Galpin’s Road, Thornton Heath 1 crédit

Des flics patrouillent sur les lieux avec la maison effondrée de Thornton Heath clairement visible en arrière-plan Crédit : PA

L’explosion a ravagé la propriété sur Galpin’s Road, dans le sud de Londres, vers 7 heures du matin ce matin Crédit : Dan Charity / Newsgroup Newspapers Ltd