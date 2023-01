Explosion de St-Roch-de-l’Achigan : les corps de travailleurs disparus retrouvés

La police provinciale du Québec a retrouvé les corps de trois personnes sur le site de l’explosion de jeudi dernier dans une entreprise québécoise de propane au nord de Montréal.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que les restes humains ont été retrouvés lundi à St-Roch-de-l’Achigan, où l’explosion s’est produite.

La police recherchait deux travailleurs et un sous-traitant portés disparus après que l’explosion a secoué la petite municipalité à 50 kilomètres au nord de Montréal.

Les corps seront envoyés à un laboratoire médico-légal de Montréal pour être formellement identifiés.

La découverte tragique survient un jour après que la petite communauté se soit réunie pour prier lors d’une messe à l’église locale, encore sous le choc de l’horrible incident.

Les gens s’embrassent lors d’une messe à Saint-Roch-de-l’Achigan, au Québec, le dimanche 15 janvier 2023, à la mémoire des victimes d’une explosion de propane juste à l’extérieur de la ville jeudi. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

La police a déclaré qu’elle ne croyait pas que l’explosion était un acte criminel, mais son enquête est en cours.

L’explosion s’est produite à 11 h 17 jeudi chez Propane Lafortune, une entreprise familiale qui offre des services de propane dans la région de Lanaudière au Québec.

Une cinquantaine de pompiers ont été appelés pour éteindre l’incendie et des dizaines de maisons ont été évacuées en raison de l’incendie.

Il est trop tôt pour dire ce qui a causé l’explosion. Cependant, les experts étudient la possibilité qu’un camion à l’intérieur du garage de l’établissement ait explosé.

LES FAMILLES PEUVENT COMMENCER À PLEURER: LE MAIRE

Le conseil municipal de St-Roch-de-l’Achigan a observé une minute de silence juste avant de tenir une réunion pré-programmée lundi soir.

Juste avant la rencontre, le maire de St-Roch-de-l’Achigan, Sébastien Marcil, a parlé du “soulagement” que ressentent les familles des victimes et la communauté maintenant que les quatre jours de recherche ont pris fin.

“Nous nous rapprochons maintenant d’une sorte de deuil”, a déclaré Marcil dans une interview.

Les membres de l’hôtel de ville de St-Roch-de-l’Achigan observent une minute de silence avant une réunion le lundi 16 janvier 2023. (Cosmo Santamaria/CTV News)

Il a dit qu’il s’attend à ce que les habitants soient bientôt en mesure de mettre des noms et des visages sur “l’horrible tragédie” une fois que les victimes seront officiellement identifiées.

“En tant que village, nous sommes comme une famille ici et avec cette tragédie, la seule façon acceptable de faire face à ce genre de tragédies est de se rassembler et juste – la solidarité – et d’y faire face comme une famille, ensemble”, a déclaré le maire. .