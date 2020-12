Les forces de l’ordre fédérales ont identifié dimanche Anthony Q. Warner, 63 ans, comme le bombardier de l’explosion qui a secoué Nashville le matin de Noël.

Warner serait mort dans l’explosion. Les responsables ont déclaré qu’aucune autre personne n’aurait été impliquée dans l’explosion de vendredi.

Des questions sur un mobile persistent alors que l’enquête entre dans un quatrième jour.

Qui était Anthony Quinn Warner?

Les autorités pensent qu’Anthony Warner a agi seul dans l’explosion et est mort lorsque la bombe a explosé, a déclaré le procureur américain Don Cochran.

La déclaration selon laquelle Warner était le bombardier est venue après avoir testé des restes humains trouvés sur les lieux. Le Tennessee Bureau of Investigation a déterminé un lien avec Warner après avoir recueilli des preuves ADN d’un membre de la famille, ce qui était une correspondance.

Doug Korneski, du FBI, a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que Warner ait travaillé avec d’autres après que des agents aient passé au peigne fin des heures d’images de sécurité de la scène et n’aient vu aucune autre personne impliquée.

Les conseils du public ont aidé les autorités à identifier Warner comme suspect.

CE QUE NOUS SAVONS:Dernière enquête sur l’explosion du centre-ville le matin de Noël

Les services AT&T reviennent en ligne

AT&T a confirmé dimanche que ses installations de la Second Avenue North, près du site de l’explosion, avaient été gravement endommagées lors de l’explosion, provoquant des pannes généralisées du sans fil et d’Internet et perturbant l’accès au 911.

Les pannes se sont étendues du Kentucky à l’Alabama et se sont concentrées sur le Middle Tennessee.

Dimanche soir, une combinaison d’approches de reconnexion, y compris un réseau temporaire mis en place au stade Nissan et des réparations de générateurs, avait ramené la quasi-totalité des services.

DERNIER:« Les progrès se poursuivent » dans la restauration du service après l’attentat de Nashville

Scène de crime du centre-ville toujours active

Un couvre-feu devait expirer dimanche après-midi mais a été prolongé jusqu’à midi lundi pour une zone plus petite que celle initialement fixée.

La zone de couvre-feu est délimitée par James Robertson Parkway, Fourth Avenue North, Broadway et la rivière Cumberland.

« Je ne peux pas vraiment décrire tout le travail acharné qui a été consacré à cette enquête depuis l’explosion de vendredi », a déclaré dimanche le chef de la police de Metro Nashville, John Drake. « Nashville est considérée comme sûre. »

