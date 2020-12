Une explosion massive a secoué le centre-ville de Nashville, Tennessee, le matin de Noël, un incident qui a causé la destruction de plusieurs pâtés de maisons et est qualifié d ‘«intentionnel» par les autorités.

Voici ce que nous savons de l’incident:

Lieu de l’explosion de Nashville, que s’est-il passé

La police de Nashville et les équipes de pompiers ont répondu aux informations faisant état d’un RV suspect stationné devant un immeuble AT&T près de Second Avenue et Commerce Street juste avant 6 heures du matin vendredi.

À son arrivée, la police a déclaré qu’un agent « avait des raisons » d’alerter l’unité des dispositifs dangereux du département, qui était en route, lorsqu’une « explosion importante » s’est produite.

La police et les pompiers sont intervenus dans la zone vers 6h45.

Vendredi soir, le chef de la police de Metro, John Drake, a déclaré que le motif de l’explosion n’était pas connu.

Drake a déclaré qu’il n’était pas clair si quelqu’un se trouvait à l’intérieur du camping-car lorsqu’il a explosé.

Les agents et les témoins ont entendu une émission provenant du camping-car donnant un terrible avertissement: «Évacuez maintenant. Il y a une bombe. Une bombe est dans ce véhicule et va exploser. »

Il a déclaré que la police avait trouvé sur les lieux des tissus qui pourraient être des restes humains. Les autorités l’examineront pour déterminer de quoi il s’agit.

EXPLOSION DE NASHVILLE:Les habitants de Nashville capturent la confusion et le chaos quelques instants après l’explosion du centre-ville

Le MNPD publie une photo d’un VR lié à une explosion

L’enquête autour de l’explosion s’est concentrée sur un camping-car qui se trouvait dans la zone tôt vendredi matin.

La police a publié une photo de surveillance du camping-car vendredi après-midi et a demandé l’aide du public.

La police a déclaré que le camping-car en question avait été repéré dans le quartier de Second Avenue North et de Commerce Street après 1 heure du matin vendredi.

Au moins un témoin dans la zone a décrit un avertissement effrayant qui émanait du VR avant que l’explosion ne se produise.

La police a confirmé qu’elle croyait que l’annonce venait du véhicule.

Centre-ville fermé, couvre-feu commencé

Toutes les routes du centre-ville de Nashville, y compris les autoroutes menant à la ville, sont fermées.

Le centre-ville sera «bouclé» pour une enquête plus approfondie et pour s’assurer que tout est «complètement sûr», selon le maire de Nashville, John Cooper.

Cooper, vendredi après-midi, a annoncé qu’il demandait au gouverneur Bill Lee de décréter l’état d’urgence civile sur le site de l’explosion et dans les environs, ce qui mettra en place un couvre-feu à partir de vendredi à 16h30 jusqu’au dimanche 16h30.

Des blessures ont été signalées

Juste avant l’explosion, les agents effectuaient des contrôles porte-à-porte dans le secteur et ont redirigé un homme promenant son chien dans la rue.

La force de l’explosion a projeté un officier au sol.

Au moins trois personnes ont été hospitalisées, ont indiqué les autorités. Les trois individus étaient dans un état stable, a déclaré Cooper.

L’identité des blessés et l’étendue de leurs blessures n’étaient pas immédiatement connues.

Six agents de la Cité centrale étaient sur les lieux. Cooper les a appelés des héros.

Entreprises endommagées, maisons détruites

Cooper a visité les dégâts vendredi matin et a déclaré lors d’une conférence de presse en soirée qu’au moins 41 entreprises de la région avaient été endommagées en raison de l’explosion.

« On dirait qu’une bombe a explosé », a déclaré Cooper vendredi matin.

Cooper a déclaré l’état d’urgence civile vendredi après-midi.

Le chef des pompiers William Swann a déclaré qu’un bâtiment s’était effondré et que d’autres avaient subi des dommages importants dans la zone autour de l’explosion.

Plusieurs maisons de résidents du centre-ville ont été détruites, a déclaré Swann.

La Croix-Rouge américaine a ouvert un refuge pour les personnes déplacées, a-t-il déclaré.

Panne AT&T liée à l’attentat de Nashville

Une panne Internet généralisée a été signalée à Nashville quelques heures après l’explosion massive du centre-ville.

Le service Internet et téléphonique d’AT & T a été interrompu dans la région vers midi vendredi.

Les utilisateurs de tout le pays ont signalé des interruptions de service, mais il y avait une concentration dans la région de Nashville et dans le Middle Tennessee. Une poignée de services de police du Middle Tennessee ont signalé que la panne perturbait l’accès au 911 dans leur juridiction.

L’aéroport international de Nashville a temporairement interrompu les vols hors de la zone vendredi après-midi.

Les pannes ont été signalées plusieurs heures après une explosion dans le centre-ville de Nashville qui a eu lieu près d’une installation AT&T.

Un porte-parole d’AT & T a confirmé que la panne était liée à l’explosion:

« Le service pour certains clients de Nashville et des environs pourrait être affecté par les dommages causés à nos installations par l’explosion de ce matin. Nous sommes en contact avec les forces de l’ordre et travaillons aussi rapidement et en toute sécurité que possible pour rétablir le service », a déclaré Jim Greer, un Représentant AT&T.

Plusieurs agences d’application de la loi sont sur les lieux

La police du métro, le Bureau d’enquête du Tennessee, l’ATF et le FBI enquêtent sur l’incident.

Le service d’incendie de Nashville a déclaré qu’une escouade anti-bombe était également sur les lieux.

Plusieurs personnes interrogées

Plusieurs personnes ont été emmenées dans l’enceinte centrale du département pour être interrogées mais les autorités ont refusé de donner plus de détails vendredi matin.

À 15 heures, aucune information suspecte n’avait été divulguée.

Récompense offerte pour information

La Nashville Convention & Visitors Corp a annoncé vendredi après-midi une contribution de 10 000 $ pour une récompense dans l’affaire.

La Nashville Convention & Visitors Corp. a déclaré qu’elle avait invité d’autres entreprises d’accueil à contribuer à une récompense dans l’affaire. Vendredi soir, il était passé à 31 000 $.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le (615) 862-7400.

Ceci est une histoire en développement.