Au moins trois personnes sont mortes et 11 ont été blessées dans une explosion de gaz qui a arraché mercredi la façade d’un immeuble du centre de Madrid, selon le maire de la ville, José Luis Martínez-Almeida.

Le bâtiment est flanqué d’une école et d’une maison de retraite. Aucun blessé n’a été signalé parmi les habitants de ce dernier, qui ont été évacués peu après l’explosion.

Martínez-Almeida a déclaré que les habitants étaient emmenés dans un hôtel de l’autre côté de la rue.

Aucun des élèves de l’école voisine, qui a été légèrement endommagée, n’a été gravement blessé, a déclaré le ministre de l’Éducation du pays, Enrique Ossorio.

« Heureusement, lorsque l’événement s’est produit, il n’y avait aucun étudiant dans la cour », a écrit sur Twitter.

L’explosion a eu lieu dans la rue Toledo dans le quartier de la Puerta del Toledo. Les autorités ont déclaré que quatre étages du bâtiment avaient été touchés par l’explosion.

Une tour de fumée s’échappait du bâtiment, où des réparations étaient en cours sur une chaudière à gaz. Des images aériennes partagées par la police nationale espagnole ont montré des gravats recouvrant la cour d’école voisine.

Des officiers spécialisés de la force de police nationale au nombre de 120 travaillaient sur les lieux, a indiqué les autorités.

Selon Martínez-Almeida, un incendie qui s’est déclaré à l’intérieur du bâtiment rendait difficile la recherche de survivants pour les secouristes et les pompiers.

Les équipes de secours ont déclaré mercredi soir qu’elles arrêteraient les travaux sur le bâtiment pour la nuit et « retourneraient au travail tôt le matin ».

Sur les 11 personnes blessées dans l’explosion, une a été gravement blessée, a déclaré le service d’urgence de Madrid dans un tweet.

Les premières images et séquences partagées sur les réseaux sociaux montraient une tour de fumée sortant du bâtiment de six étages et des gravats éparpillés dans la rue.

Emma, ​​une résidente qui vit à proximité du site et qui travaillait de chez elle au moment de l’explosion, a déclaré à Euronews que les fenêtres et les portes de son immeuble avaient tremblé pendant l’explosion, ajoutant que c’était « très intense ».

Elle a dit avoir vu des gens se tenir dans la rue alors que la détonation retentissait, ajoutant qu’elle était sortie sur son balcon et sentait le feu.

Les médias locaux ont déclaré que le bâtiment servait de résidence aux prêtres et autres travailleurs de l’église.

Des équipes d’urgence ont pu être vues en train d’aider plusieurs personnes sur le terrain dans une vidéo diffusée par la chaîne publique espagnole.

Leire Reparaz, une résidente de la région, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait entendu une forte explosion quelques minutes avant 15 heures HEC alors qu’elle se dirigeait vers son domicile près de la Puerta de Toledo, un monument local.

«Nous ne savions pas d’où venait le son. Nous pensions tous que c’était de l’école. Nous sommes montés les escaliers jusqu’au sommet de notre bâtiment et nous avons pu voir la structure du bâtiment et beaucoup de fumée grise », a déclaré le résident madrilène de 24 ans.