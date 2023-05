Explosion de l’usine de pétards du Bengale : le nombre de morts passe à 9, la sonde est lancée

Au moins neuf personnes ont jusqu’à présent été tuées, tandis que plusieurs autres ont été blessées dans une explosion massive qui s’est produite mardi matin dans une usine de pétards du district de West Medinipur, au Bengale occidental, ont indiqué des responsables.

Pendant ce temps, le Département des enquêtes criminelles (CID) a lancé une enquête sur l’incident sur les instructions du gouvernement de l’État.

Selon les sources, une équipe du Département des enquêtes criminelles (CID) de Kolkata est arrivée sur les lieux à 21h45 mardi et a lancé une enquête avec l’aide d’experts médico-légaux après que le gouvernement de l’État a remis l’affaire au CID.

Le surintendant de police de East Medinipur, Amarnath K, a déclaré: « Jusqu’à présent, 9 corps ont été retrouvés et des efforts sont déployés pour savoir s’il y a eu d’autres morts dans l’incident. Deux personnes grièvement blessées dans cet incident ont été renvoyées au SSKM de Kolkata. de l’hôpital super spécialisé d’Egra. »

« C’était une usine de paris illégale. Il y a eu 3 à 4 affaires contre cette usine dans le passé également. Elle a été perquisitionnée à plusieurs reprises, mais l’accusé a continué à l’exploiter. Des efforts sont en cours pour arrêter l’accusé, identifié comme étant Krishnapada Bagh alias Bhanu Bagh », a ajouté le SP.

Suite à l’incident, le ministre en chef Mamata Banerjee a déclaré : « Nous sommes attristés par l’incident. Les blessés ont été admis à l’hôpital. L’affaire fera l’objet d’une enquête par le CID »,

CM a également annoncé une indemnisation de Rs 2,5 lakh pour les proches des personnes décédées et de Rs 1 lakh pour les blessés.

L’explosion s’est produite vers 11h00 dans le village de Khadikul sous le poste de police d’Egra.

Au départ, sept personnes auraient été tuées dans l’incident, tandis que sept autres ont été grièvement blessées.

Deux sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, l’incendie a été maîtrisé et l’opération de sauvetage a commencé.

« Sept (selon la dernière mise à jour) sont morts dans l’incident. Sept sont grièvement blessés. Le gouvernement de l’État est profondément attristé par l’incident et une indemnisation leur sera accordée. Avant cela également, le propriétaire avait été arrêté. L’équipe a été informée et des poursuites judiciaires sont en cours », avaient déclaré des responsables plus tôt.

« Nous fouillons la zone. Le feu a été éteint », a déclaré Amitabh Maiti, l’un des pompiers.

Le président du BJP du Bengale occidental, Sukanta Majumdar, a écrit une lettre au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, et a demandé une enquête de la National Investigation Agency (NIA) sur l’incident.

« A écrit au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, pour demander une enquête approfondie sur l’incident de l’explosion d’une bombe à Egra, au Bengale occidental. L’explosion a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des habitants de la région et cette question nécessite une attention sérieuse », a déclaré M. Majumdar. dans un tweet.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)