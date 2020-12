Le président Donald Trump se précipite pour « rendre Israël à nouveau grand » au cours de ses derniers jours au pouvoir, suspendant jusqu’à 2 milliards de dollars d’aide devant l’Indonésie si la nation à majorité musulmane reconnaît simplement le pays.

La Société américaine de financement du développement international a révélé qu’elle était disposée à verser une aide supplémentaire de 1 ou 2 milliards de dollars à l’Indonésie si le plus grand pays musulman du monde suit les traces du Maroc et des Émirats arabes unis et reconnaît Israël diplomatiquement.

« On leur en parle», A déclaré lundi le PDG de DFC Adam Boehler aux médias locaux, ajoutant que«s’ils sont prêts… nous serons heureux de soutenir encore plus financièrement que ce que nous faisons.« L’attrait de »un ou deux milliards de dollars de plus»Est sans aucun doute puissant dans une nation qui – comme beaucoup d’autres – se vautre dans la récession à la suite de la pandémie de Covid-19.

Un ministre israélien a semblé confirmer les négociations à Reuters mercredi, notant que Tel Aviv travaillait sur l’officialisation des relations avec «un cinquième pays musulman, peut-être en Asie. »

Cependant, l’Indonésie a déclaré la semaine dernière qu’elle ne reconnaîtrait pas Israël tant qu’un État palestinien n’aurait pas été octroyé, et la Malaisie, en grande partie musulmane, a également déclaré sa «la position ferme sur la question palestinienne ne changera pas.«

Oman, voisin des Émirats arabes unis, a également été suggéré comme la prochaine nation musulmane qui pourrait reconnaître Israël. Cependant, il n’a fait aucun commentaire public sur son intention de le faire. Les États-Unis ont laissé entendre qu’ils souhaitaient que l’Arabie saoudite suive également les traces de ses voisins.

L’administration Trump a utilisé des carottes financières et diplomatiques plutôt que des bâtons militaires pour encourager les Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan et Bahreïn à reconnaître Israël cette année. Le Soudan a été retiré de la liste américaine des États parrains du terrorisme, tandis que la souveraineté du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental a été reconnue par les États-Unis et que les Émirats arabes unis ont eu accès à des avions de combat F-35 très convoités.

Le gendre du président, Jared Kushner, a annoncé les coups d’État diplomatiques dans son style typiquement auto-félicitant, notant que si les critiques avaient averti Trump qu’il y aurait une «explosion au Moyen-Orient» s’il reconnaissait Jérusalem comme la capitale d’Israël, là avait plutôt été «une explosion de paix». Plus de 100 civils palestiniens auraient été tués depuis que les États-Unis ont déclaré Jérusalem capitale d’Israël en 2017, et Israël et Gaza ont largement échangé des tirs de roquettes et des bombes depuis lors.

