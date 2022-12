Explosion de Jersey: un mort et environ 12 disparus après une explosion dans un immeuble alors que les services d’urgence lancent une recherche

UNE personne est décédée et 12 sont portées disparues à la suite d’une explosion dans un immeuble à Jersey si forte “qu’elle a été détectée par des moniteurs de tremblement de terre”.

L’explosion d’horreur dans la capitale de Jersey, St Helier, s’est produite juste avant 4 heures du matin, les services d’urgence lançant une recherche de survivants.

La police de Jersey a confirmé qu’un certain nombre de résidents sont portés disparus après que l’explosion et l’incendie dans le sud de l’île aient laissé des débris éparpillés dans la région.

Les officiers ont bouclé une grande partie de St Helier, les flics exhortant les gens à rester à l’écart de la zone entourant le mont Bingham.

Deux autres, qualifiés par les flics de “blessés ambulants”, ont été évacués vers la mairie voisine pour y être soignés.

La force a déclaré dans un communiqué: “Suite à l’explosion de ce matin à Haut du Mont, Pier Road, un certain nombre de résidents sont toujours portés disparus.

“Les services d’urgence travaillent sur les lieux et ont commencé une recherche en surface du site.

“Les proches sont contactés par les agents de liaison avec les familles.”

Robin Smith, officier en chef de la police des États de Jersey, a ajouté: “Il y a bien sûr un certain nombre d’autres personnes portées disparues et, par conséquent, une opération de recherche et de sauvetage a commencé.”

Il a déclaré que le service d’incendie et de sauvetage de Jersey était en liaison avec le Hampshire Fire and Rescue pour aider à la recherche.

M. Smith a ajouté qu’entre 20 et 30 personnes évacuées de la région avaient été emmenées à la mairie de St Helier.

Vingt et un policiers, neuf ambulanciers paramédicaux et 19 pompiers se sont rendus sur les lieux.

Les flics ont déclaré que l’incendie avait été éteint, mais les services d’urgence “effectuent toujours d’importants travaux” sur les lieux, qui sont bouclés, et les gens ont été priés d’éviter la zone.

Le président du Jersey Consumer Council, Carl Walker, a déclaré: “Les pensées vont à toutes les personnes touchées par l’explosion de ce matin à St Helier, qui était suffisamment puissante pour être captée par les moniteurs de tremblement de terre du British Geological Survey.

“Il est maintenant temps pour la communauté de Jersey de réagir comme jamais auparavant.”

Bien qu’à ce stade, il n’y ait aucune confirmation de la cause de l’explosion, le fournisseur de gaz de Jersey – Island Energy – a publié une mise à jour sur Twitter.

Le tweet disait: “Nous travaillons avec @JsyFire pour comprendre exactement ce qui s’est passé et partagerons plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles.

“Nous demandons aux insulaires de continuer à suivre les conseils donnés par les services d’urgence en ce moment.”