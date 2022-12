Explosion de Jersey: l’opération de recherche et de sauvetage se termine avec une douzaine de personnes toujours portées disparues après 3 morts dans l’explosion d’un immeuble

Les SAUVETEURS à la recherche de survivants d’une explosion “dévastatrice” à Jersey disent qu’ils ne s’attendent plus à trouver quelqu’un en vie avec trois morts et une douzaine toujours portés disparus.

L’explosion choquante dans la capitale de Jersey, St Helier, s’est produite juste avant 4 heures du matin hier, les services d’urgence lançant une recherche de survivants dans les décombres du bâtiment de trois étages.

L’explosion choquante à Jersey a fait trois morts hier Crédit : Reuters

Les équipes de recherche et de sauvetage ont travaillé toute la nuit pour essayer de retrouver des survivants Crédit : Reuters

L’explosion choquante s’est produite vers 4 heures du matin hier Crédit : PA

La police a annulé les recherches aujourd’hui 1 crédit

Au moins trois personnes ont été tuées dans l’explosion massive d’un immeuble – avec 12 personnes portées disparues.

Les services d’urgence ont travaillé toute la nuit après l’explosion “dévastatrice” avec des équipes spécialisées et un chien de recherche sur les lieux.

Mais les flics disent maintenant qu’ils ont malheureusement annulé les recherches.

Robin Smith, chef de la police, a déclaré: “C’est avec tristesse que je confirme que l’opération de recherche et de sauvetage a été déplacée vers une opération de récupération.

“La décision a été prise après une évaluation détaillée et suite à l’utilisation d’unités K9 spécialisées.”

La police de Jersey a averti que d’autres décès sont possibles alors qu’ils recherchent des survivants sur le site de l’explosion après l’explosion et l’incendie dans le sud de l’île.

Et samedi après-midi, les flics ont déclaré que “le site reste très dangereux” avec la découverte de “poches d’incendie”.

Les officiers ont bouclé une grande partie de St Helier après l’explosion, les flics exhortant les gens à rester à l’écart de la zone jonchée de débris entourant le mont Bingham.

L’explosion était si puissante qu’elle a été captée par les moniteurs de tremblement de terre du British Geological Survey.

Le son perçant a été entendu à travers l’île avec un grand panache de fumée qui s’échappait de la zone.

Des éclats de verre ont été vus éparpillés dans les rues voisines alors que la force de l’explosion a fait sauter les fenêtres des bâtiments environnants.

Une grue froissée pouvait également être vue près des décombres des restes fumants du bâtiment de trois étages qui s’était complètement effondré

Vingt et un policiers, neuf ambulanciers paramédicaux et 19 pompiers se sont rendus sur les lieux et du personnel supplémentaire a été appelé à l’hôpital.

Les habitants ont décrit comment l’explosion massive “ressemblait à un tremblement de terre”.

Melody Wiseman, 27 ans, qui vit dans un appartement au cinquième étage de l’autre côté du port, a été réveillée par le bruit et les secousses de la redoutable explosion.

Elle a déclaré: “J’ai été réveillée par cette énorme détonation et tout l’appartement tremblait, je paniquais, je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

“Je me suis accroché au lit parce que l’appartement tremblait tellement. Il y a un nouvel immeuble d’appartements en construction à côté et j’avais peur qu’il tombe, ou cela aurait pu être un tremblement de terre, ça sonnait si fort.

“J’étais trop secoué pour aller à la fenêtre et regarder dehors.

“Si j’étais allé sur le balcon, j’aurais vu beaucoup de flammes, donc je suis content de ne pas l’avoir fait car je ne peux pas chasser le bruit de ma tête, je suis toujours paniqué par ça .”

Alors que Byron Hatton s’est demandé si “une voiture s’était écrasée dans la maison” à leur domicile juste à l’extérieur de Bingham Court.