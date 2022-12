Explosion de Jersey: au moins trois personnes tuées alors qu’une énorme explosion de «gaz» détruit un immeuble

C’est le moment horrible où un immeuble d’appartements à Jersey a explosé dans une explosion de “gaz”, faisant trois morts et “environ 12” toujours portées disparues.

L’explosion choquante dans la capitale de Jersey, St Helier, s’est produite juste avant 4 heures du matin, les services d’urgence lançant une recherche de survivants dans les décombres du bâtiment de trois étages.

Une personne est décédée et 12 sont portées disparues à la suite d’une explosion si forte “qu’elle a été détectée par des moniteurs de tremblement de terre”

Une vidéo horrible montre le moment où l’explosion s’est produite 1 crédit

Les pompiers ont maîtrisé l’incendie d’horreur Crédit : Gary Grimshaw

La comparaison choquante avant et après l’explosion d’horreur

Au moins trois personnes sont mortes à la suite de l’explosion d’horreur, a déclaré la ministre en chef Kristina Moore

La police de Jersey a maintenant averti que d’autres décès sont possibles alors qu’ils recherchent des survivants sur le site de l’explosion après l’explosion et l’incendie dans le sud de l’île.

Et cet après-midi, les flics ont ajouté que “le site reste très dangereux” avec la découverte de “poches d’incendie”.

Les officiers ont bouclé une grande partie de St Helier après l’explosion, les flics exhortant les gens à rester à l’écart de la zone jonchée de débris entourant le mont Bingham.

Deux personnes, décrites par les flics comme des “blessés ambulants”, ont été évacuées vers la mairie voisine pour y être soignées.

L’explosion était si puissante qu’elle a été captée par les moniteurs de tremblement de terre du British Geological Survey.

Le son perçant a été entendu à travers l’île avec un grand panache de fumée qui s’échappait de la zone.

Des éclats de verre ont été vus éparpillés dans les rues voisines alors que la force de l’explosion a fait sauter les fenêtres des bâtiments environnants.

Une grue froissée pouvait également être vue près des décombres des restes fumants du bâtiment de trois étages qui s’était complètement effondré.

La force a déclaré dans un communiqué: “Suite à l’explosion de ce matin à Haut du Mont, Pier Road, un certain nombre de résidents sont toujours portés disparus.

“Les services d’urgence travaillent sur les lieux et ont commencé une recherche en surface du site.

“Les proches sont contactés par les agents de liaison avec les familles.”

Robin Smith, officier en chef de la police des États de Jersey, a déclaré: “Il y a bien sûr un certain nombre d’autres personnes portées disparues et, par conséquent, une opération de recherche et de sauvetage a commencé.”

Il a ajouté que la recherche pourrait prendre plusieurs jours, en disant: “C’est une scène assez dévastatrice.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait probablement plus de décès, il a répondu: “Je ne voudrais pas spéculer sur ce genre de choses… mais il faut reconnaître que nous pourrions avoir plus de décès.”

Smith a confirmé que les pompiers avaient été appelés vendredi soir après que des résidents aient signalé une odeur de gaz – l’explosion s’étant produite quelques heures plus tard.

Il a déclaré que le service d’incendie et de sauvetage de Jersey était en liaison avec le Hampshire Fire and Rescue pour aider à la recherche.

M. Smith a ajouté qu’entre 20 et 30 personnes évacuées de la région avaient été emmenées à la mairie de St Helier.

Vingt et un policiers, neuf ambulanciers paramédicaux et 19 pompiers se sont rendus sur les lieux et du personnel supplémentaire a été appelé à l’hôpital.

Les habitants ont décrit comment l’explosion massive “ressemblait à un tremblement de terre”.

Melody Wiseman, 27 ans, qui vit dans un appartement au cinquième étage de l’autre côté du port, a été réveillée par le bruit et les secousses de la redoutable explosion.

Elle a déclaré: “J’ai été réveillée par cette énorme détonation et tout l’appartement tremblait, je paniquais, je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

Un immeuble d’appartements a été détruit dans l’explosion d’horreur 1 crédit

Des fenêtres ont été soufflées par la force de l’explosion 1 crédit

La fumée et les débris pouvaient être vus de loin Crédit : Gary Grimshaw

“Je me suis accroché au lit parce que l’appartement tremblait tellement. Il y a un nouvel immeuble d’appartements en construction à côté et j’avais peur qu’il tombe, ou cela aurait pu être un tremblement de terre, ça sonnait si fort.

“J’étais trop secoué pour aller à la fenêtre et regarder dehors.

“Si j’étais allé sur le balcon, j’aurais vu beaucoup de flammes, donc je suis content de ne pas l’avoir fait car je ne peux pas chasser le bruit de ma tête, je suis toujours paniqué par ça .”

Alors que Byron Hatton s’est demandé si “une voiture s’était écrasée dans la maison” à leur domicile juste à l’extérieur de Bingham Court.

Il a déclaré : “” Le premier coup a été absolument massif, il a secoué la maison. Ensuite, il y a eu deux petites explosions. Cela a réveillé tout le monde dans la région.

“Pier Road était un carnage absolu, il y avait des cendres et des débris partout mais nous ne pouvions pas nous en approcher.”

Et la locale Janice Byrne, qui vit dans des appartements en face, a déclaré: “J’ai failli être jetée hors de mon lit par une explosion.

“C’était terrifiant. Il y a eu une énorme détonation et le bâtiment a tremblé.”

Les flics ont déclaré que l’incendie avait été éteint, mais les services d’urgence “effectuent toujours d’importants travaux” sur les lieux, qui sont bouclés, et les gens ont été priés d’éviter la zone.

Le gouvernement de Jersey a déclaré que l’église de la ville de St Helier serait ouverte jusqu’à 20 heures samedi pour toute personne touchée par l’explosion.

Une déclaration sur Twitter a déclaré: “L’église de la ville est ouverte jusqu’à 20 heures ce soir et a mis en place un espace pour les insulaires qui souhaitent allumer des bougies pour tous ceux qui ont été touchés par cet incident.

“L’église a également mis en place un espace avec du thé et du café pour les insulaires qui ont simplement besoin d’un endroit pour traiter les événements récents.”

La ministre en chef de Jersey, Kristina Moore, a déclaré que les appartements étaient gérés par Andium Homes.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que les agents s’efforçaient de s’assurer que toute personne ayant perdu sa maison ait un endroit où séjourner ce soir.

Moore a également rendu hommage aux services d’urgence pour leur travail en cours sur les lieux, qui, selon elle, prendrait “quelques jours” pour être nettoyé.

S’exprimant lors d’une conférence de presse samedi matin, Mme Moore a déclaré: “En ces temps difficiles, je pense qu’il est rassurant pour tout le monde de voir quelle force incroyable nous avons au sein de nos services d’urgence et, encore une fois, nous remercions simplement tous ceux qui se sont mobilisés et sont venus à le sauvetage et continuer à travailler sur les lieux.

“Cela va prendre quelques jours et nous tiendrons tout le monde au courant et pleinement informé et nous ferons de notre mieux pour nous assurer que tout le monde est correctement pris en charge.”

Interrogé sur le nombre de personnes toujours portées disparues, M. Smith a déclaré: “Compte tenu de la destruction du bâtiment, il est difficile d’évaluer correctement les chiffres.

“Nous en recherchons actuellement une douzaine environ, mais vous apprécierez également que ce nombre puisse fluctuer.”

Le président du Jersey Consumer Council, Carl Walker, a déclaré: “Les pensées vont à toutes les personnes touchées par l’explosion de ce matin à St Helier, qui était suffisamment puissante pour être captée par les moniteurs de tremblement de terre du British Geological Survey.

“Il est maintenant temps pour la communauté de Jersey de réagir comme jamais auparavant.”

Bien qu’à ce stade, il n’y ait aucune confirmation de la cause de l’explosion, le fournisseur de gaz de Jersey – Island Energy – a publié une mise à jour sur Twitter.

Le tweet disait: “Nous travaillons avec @JsyFire pour comprendre exactement ce qui s’est passé et partagerons plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles.

“Nous demandons aux insulaires de continuer à suivre les conseils donnés par les services d’urgence en ce moment.”

L’explosion choquante a laissé certains habitants comme des “blessés ambulants” 1 crédit

Les conséquences de l’explosion du maillot 1 crédit